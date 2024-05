Luxusní arabské aerolinky Etihad se pochlubily rekordními zisky a nejspíš zamíří na burzu

Letecká společnost Etihad Airways má za sebou dobré čtvrtletí. Dopravce ze Spojených arabských emirátů totiž vykázal rekordní zisk ve výši 143 milionů dolarů, uvedla agentura Bloomberg. Firma zároveň oznámila, že se připravuje na možnou primární veřejnou nabídku akcií.

Reklama

Druhý největší dopravce v zemi těžil ze zvýšené poptávky po cestování. Počet cestujících se meziročně zvýšil o 41 procent na 4,2 milionu. I tato čísla zřejmě povedou k tomu, že firma vrhne své akcie na burzu. Pokud by se tak stalo, šlo by o prvního veřejně obchodovaného významného dopravce v Perském zálivu.

Server Bloomberg News tento měsíc uvedl, že pro potencionální IPO již byly vybrány banky. Ocenění by se mohlo dle serveru mohlo pohybovat kolem jedné miliardy dolarů.

Etihad chce navíc dobré výsledky podporovat ještě více. Dopravce přidá do své nabídky nové trasy. V létě by měl dle plánů mít o 34 procent více letů než ve stejném období v loňském roce. „Zaměřujeme se na zlepšení své efektivity a růst marží,“ uvedl generální ředitel firmy Antonoaldo Neves.

Letectví pod tlakem

Dopravce z Blízkého východu se sice chystá na posílení linek, ale již letošní léto může znamenat pro letecké přepravce náročné období. Světový sektor se totiž může dostat pod tlak. Proč? Očekává se, že poptávka po cestování překročí úroveň před pandemií, zatímco dodávky letadel klesají kvůli výrobním problémům Boeingu a Airbusu, napsala agentura Reuters. Počet cestujících podle odhadů letos celosvětově dosáhne historické úrovně, a to 4,7 miliardy lidí, zatímco v roce 2019 to bylo 4,5 miliardy.

Letečtí dopravci utrácejí miliardy dolarů za opravy, aby mohli nadále létat se staršími letadly s nižší spotřebou paliva, a platí vyšší ceny za zajištění letadel od pronajímatelů. Někteří dopravci jsou nuceni kvůli nedostatku strojů omezovat své letové řády.

Letos přitom dopravci dostanou kvůli problémům s výrobou Boeingu a Airbusu o 19 procent méně letadel, než čekali, řekla Martha Neubauerová ze společnosti AeroDynamic Advisory. Američtí dopravci dostanou o 32 procent méně letadel, než se plánovalo před rokem, protože několik leteckých společností závisí na letadlech Boeing 737 MAX, dodala.

V problémech je Boeing i Airbus

Boeing je pod tlakem od incidentu z 5. ledna, kdy se letadlu společnosti Alaska Airlines ve vzduchu odtrhla část trupu. Firma čelí přísné kontrole ze strany regulátorů. Ti mimo jiné stanovili limit na výrobu letounů 737 MAX, jehož společnost v produkci ani nedosahuje.

V prvním pololetí letošního roku by mohlo být odstaveno z provozu až 650 letadel Airbus A320neo kvůli kontrolám, které mají odstranit závadu na motorech Pratt & Whitney, uvedl loni jejich výrobce RTX.

V Evropě omezila některé linky nízkonákladová letecká společnost Ryanair. Ve Spojených státech tak učinily aerolinky United a Southwest, které zároveň upravily plány na přijímání zaměstnanců.

Kvůli nedostatku nových letadel zažívá boom trh s leasingem letadel. Sazby za pronájem nových strojů Airbus A320-200neo a Boeing 737-8 MAX dosáhly 400 tisíc dolarů (9,3 milionu korun) měsíčně, což je nejvíce od poloviny roku 2008, vyplývá z údajů společnosti Cirium Ascend Consultancy.

Letecké společnosti utrácejí za pronájem letadel o 30 procent více než před pandemií covidu-19, konstatoval John Heimlich, hlavní ekonom společnosti Airlines for America (A4A), která zastupuje hlavní americké dopravce.

Podivná úmrtí v Boeingu. Po krátké nemoci zemřel další whistleblower společnosti Zprávy z firem Po krátké nemoci zemřel bývalý auditor kvality u dodavatele společnosti Boeing, který vůči letecké společnosti vznesl vážná obvinění. Pětačtyřicetiletý Joshua Dean, který upozorňoval na výrobní vady letadel 737 MAX, se tak stal druhým whistleblowerem společnosti Boeing, který letos zemřel, uvedl list The Guardian. ČTK Přečíst článek