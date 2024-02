S pojištěním do Alp i do Krkonoš. Češi při lyžování doma na pojistky zapomínají. Chyba!

Zimní dovolené bývají obvykle kratší než ty letní, mohou se ale více prodražit. A platí to nejen pro týdenní zimní pobyty, ale i pro prodloužené víkendy na horách. Stačí zapomenout na pojistku anebo mít jen tu nejlevnější a cena za dovolenou se vyšplhá do astronomických částek. Ještě více to platí pro lyžařské výpravy do ciziny. V poslední době ale Češi prý ještě více podceňují pojištění při lyžování na českých horách. Přečtěte si, co je u pojistek na zimní cesty nejdůležitější a na co rozhodně nezapomenout i pro lyžařské zájezdy s cestovkou či na zimní tábory.

Všichni, kdo se letos nenechají odradit od své lyžařské vášně vysokými cenami za lyžování a ubytování na horách či nepřízní počasí, by měli do svého dovolenkového rozpočtu započítat i dobře nastavené pojištění. Část lidí už to sice bere za samozřejmost a bez pojistky na dovolenou prý nevyráží, pořád tu jsou podle expertů ale stovky až tisíce nepojištěných turistů. Dlouhodobě bez pojištění do zahraničí vyráží podle Davida Krňávky z ČPP Servis zhruba pětina obyvatel Česka. Místo pojistky za pár stokorun, mohou pak platit stovky i tisíce korun či dokonce eur za své léčení či další škody.

Lyžování je pro pojišťovny rizikové

Podle statistik ČSOB Pojišťovny patří lyžování k nejrizikovějším zimním sportům, kdy každý třetí úraz je vážný a na snowboardu dokonce každý druhý. „Nejčastěji jde o poranění kolenních vazů, žeber či zápěstí. Mezi závažnými poraněními jsou pak úrazy hlavy či páteře,“ vypočítává ředitelka úseku pojištění Alice Tomanová ze společnosti Broker Trust. Vedle lyžařské helmy či chráničů páteře je tak podle ní třeba vždy „zabalit sebou“ i kvalitní pojištění.

Dobrá pojistka pro lyžaře by proto měla primárně pokrývat úrazy ze zimních sportů a pobyt na horách. To ale vždy nebývá automatickou součástí každé pojistky, zvláště pak ne těch, které jsou u platebních karet. Pokud se chce někdo spoléhat jen na cestovní pojištění v rámci benefitů u platební karty, vždy se mu vyplatí ověřit si v pojistných podmínkách, co vše mu pojistka kryje a které vybrané zimní sporty jsou ve výlukách.

Ve výlukách mohou být i vysoko položená místa v horách

Ti, kdo jezdí do vyšších nadmořských výšek by si měli ověřit i fakt, zda jejich pojistka kryje takto vysoko položené lokality. Nejčastěji pojistka zahrnuje pobyty jen do 3000 až 3500 metrů nad mořem. Pojišťovny se ale i v tomto ohledu mezi sebou liší a mají různé podmínky. Ne v každém cestovním pojištění je pak také rovnou zahrnut i zásah horské služby, který například na nejvyšší hory Rakouska, Grossglockner, může vyjít na desítky tisíc euro. Stačí, aby vrtulník musel startovat několikrát kvůli špatnému počasí, a zásah horské služby se rapidně prodraží. Podle údajů pojišťoven se mohou náklady za zásah horské služby, záchranářů a za případnou léčbu v zahraničí vyšplhat v přepočtu až ke stovkám tisícům korun.

Pokud tedy bude určitý sport či nadmořská výška ve výlukách, je podle Petra Milaty z ČSOB Pojišťovny nutné se připojistit nebo si sjednat speciální pojistku na parametry konkrétní cesty. Pojištění úrazu přitom může být sjednané samostatně, v rámci cestovní pojistky i v dobře nastavené životní pojistce. Výplatu za úraz přitom lze získat od pojišťoven ze všech těchto pojistek.

Co vše by měla dobrá pojistka na lyže ještě krýt

Kvalitní pojistka pro zimní dovolenou by ovšem měla pokrývat více rizik než jen úraz. Ideální podle expertů je mít komplexní cestovní pojištění, které pokrývá nejen léčebné výlohy, následky úrazu a převoz domů, ale v neposlední řadě také újmu na zdraví způsobenou jinému lyžaři, ztrátu či poškození zavazadel a pojištění stornovacích poplatků při zrušení dovolené kvůli nemoci, úrazu nebo například rozvodu. A to se samozřejmě týká nejen Česka. U pojištění storna je podle Tomanové třeba pohlídat i lhůty, kdy musí být pojištění nejpozději sjednáno a zaplaceno, aby skutečně vzniklo. Pojistit můžete navíc nejen zájezd vcelku, ale také samostatně ubytování nebo jízdenky.

Zásadní je dnes i pojištění odpovědnosti

Samostatnou kapitolu v pojištění na zimní dovolené i dětské tábory pak hraje pojištění odpovědnosti, a to s vysokými limity. To se přitom vyplatí mít jak v Česku, tak ještě více i v cizině. S tím, jak se v některých zemích objevují specializovaní advokáti na vymáhání škod za menší i větší srážky lyžařů, rostou totiž i vymáhané sumy. Jedno z takovýchto plnění například v pojišťovně ČSOB převýšilo sumu jednoho milionu korun. Ceny za péči v zahraničí se navíc mohou podle expertů výrazně lišit v závislosti na zemi a typu zdravotnického zařízení. V posledních letech se také výše průměrného plnění významně zvýšila i v důsledku inflace a stoupajících nákladů. Určitě tak má smysl nastavit si v pojistce odpovědnosti vyšší limity plnění.

V Itálii jsou advokáti lyžařů nejhorší

„Konkrétně pro Itálii doporučujeme sportovcům vyšší hladinu krytí v pojištění odpovědnosti, protože poškození tam žádají zpravidla jedny z nejvyšších odškodnění v Evropě vůbec a jsou ve vymáhání velmi úspěšní,“ upozorňuje Eva Trajboldová z pojišťovny Uniqa a dodává, že pojištění odpovědnosti je v Itálii dokonce předepsané a jeho nedodržení se pokutuje částkou až 150 euro a odebráním skipasu.

Některé pojišťovny, jako například právě Uniqa, proto z uvedených důvodů vydávají speciální certifikáty k pojištění odpovědnosti přímo v angličtině. „Způsobený těžký úraz s následky se však dnes už prodraží kdekoli ve světě. Nezřídka jdou pojistná plnění do milionů korun, proto je dobré volit pojistnou částku na úrovni alespoň 5 milionů korun. V Evropě lze uplatnit i pojištění odpovědnosti z pojištění domácnosti, je-li součástí,“ konstatuje Trajboldová.

Pojištění na zájezdech

Na pojištění by měli myslet i ti, kdo jezdí na hory s cestovní kanceláří. Je sice možné jej sjednat rovnou se zájezdem jako doplňkovou službu, není ale automaticky v ceně zájezdu. „V případě lyžařských zájezdů doporučujeme klientům připojištění na rizikové sporty, dodržovat pravidla na místě a vždy nosit lyžařskou helmu. Základní cena balíčku pojištění pro jednu osobu od šesti dnů pobytu vychází na 540 korun pro region Evropy, kam ale zařazujeme například i lyžařské lokality v Turecku,“ říká mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková. Jedná se podle ní pouze o pár stovek korun, díky kterým ale mají turisté krytá rizika a garantovou asistenci, péči i proplacení nákladů, pokud se při cestách setkají se zdravotními komplikacemi.

Delegáti cestovní kanceláře sice mají podle Pavlíkové povinnost poskytnout první pomoc, pokud jsou u dané situace přítomní, případně musí zajistit nebo nasměrovat klienty na zdravotní středisko k ošetření. Odbornou konzultaci ale už zajišťuje asistenční linka zdravotní pojišťovny, v případě vážných zranění pak může vstoupit do řešení i zastupitelský úřad. „Částky, třeba za zásah horské služby a další ošetření, však můžou vyskočit na enormní částky, pokud nemají žádné krytí. Apelujeme tedy na klienty, aby bez pojištění do zahraničí nejezdili,“ zdůrazňuje Pavlíková.

Jaké pojistky mají smysl v Česku

I těm, kteří si pro svůj zimní pobyt zvolí Česko, kde případné léčebné výlohy platí zdravotní pojišťovna, se může ale vyplatit cestovní pojištění pro tuzemskou dovolenou. Pokryjí tím nejen úrazy, ale i ztrátu zavazadel a odpovědnost za škody způsobené dalším lidem. A u dražších pobytů se pak i u nás vyplatí mít pojištění storna.

Lidé ale na pojištění dovolené v Česku často podle Jakuba Mazala ze společnosti Sirius Finance nemyslí. Přitom by jim stačilo, pokud nechtějí mít cestovní pojistku, mít alespoň dobře nastavené životní pojištění. „Problém vidím v lyžování na českých horách. Zde lidé zapomínají na dvě zásadní pojištění. Prvním z nich je životní, které kryje váš úraz v případě pádu. A druhé zásadní pojištění je odpovědnosti z běžného života, které kryje škody způsobené jak na zdraví, tak na majetku třetím osobám,“ upozorňuje Mazal.

Okamžiky, kdy ani pojištění nepomůže

Nejčastější příčina, kdy ani pojištění v případě škody nepomůže, je pojistná událost způsobená pod vlivem alkoholu, návykových látek nebo v případě hrubé nedbalosti. „Další příčinou jsou výluky, které pojišťovny uplatňuji. Například chronické onemocnění, kterým trpíte ještě před vaší cestou. Pozor byste si měli dát také například při půjčení auta v zahraničí. Většina tuzemských pojišťoven má odpovědnost za škody na půjčeném vozidle ve výluce,“ připomíná Mazal.

Náklady na úraz v cizině: Průměrná cena za transport helikoptérou se pohybuje v rozmezí 3 000–10 000 EUR Zásah horské služby se odvíjí od počtu záchranářů a paušál tohoto výjezdu je v řádech stovek EUR Akutní ošetření jako je např. zlomenina (a tomu předcházející rentgen) vyjde na 500–1 000 EUR Hospitalizace, ať už v soukromé nebo veřejné nemocnici, vyjde v rozmezí 5 000–15 000 EUR S čím pomůže pojištění odpovědnosti: V případě, že jste označen za viníka nehody, mohou být náklady za újmu v řádu stovek tisíc až milionů korun. Zdroj: ČSOB

