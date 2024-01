Letiště Praha se pomalu vrací na čísla před covidem. Loni odbavilo 13,8 milionu cestujících

Z pražského Letiště Václava Havla loni odcestovalo 13,8 milionu cestujících. Meziročně se počet odbavených cestujících zvýšil o 29 procent, a dostal se tak na 78 procent počtu odbavených cestujících v roce 2019 před pandemií covidu-19. Na začátku minulého roku letiště pro rok 2023 odhadovalo zhruba 12,5 milionu přepravených cestujících, tuto prognózu tedy překonalo o více než 1,3 milionu.

Z pražského letiště se loni létalo do 167 destinací, kam směřovalo 69 dopravců. Letiště loni také nabídlo více než 30 nových či obnovených linek. Provoz v českém vzdušném prostoru se meziročně zvýšil o 13 procent, uvedlo Řízení letového provozu ČR (ŘLP ČR) ve své tiskové zprávě. V porovnání s předcovidovým rokem 2019 dosáhl úrovně 73 procent.

V rekordním roce 2019 se podle předsedy představenstva Letiště Praha Jiřího Pose létalo do 190 destinací. Loni se letišti podařilo obnovit několik linek nebo spustit nové, například do jihokorejského Soulu se vrátil dopravce Korean Air, aerolinky China Airlines začaly z Prahy létat na Tchaj-wan, řekl. „Dalším nesporným posunem jsou pro nás charterové dálkové lety dopravců LOT Polish Airlines a World2Fly, kteří nabízí přímé lety do exotických dovolenkových destinací jako Dominikánská republika, Thajsko či Srí Lanka,“ uvedl.

V letovém řádu přibyly také lety do marockého Agádíru se společností Eurowings, do španělského Bilbaa s dopravcem Vueling, s Croatia Airlines do chorvatského Dubrovníku nebo do britských East Midlands s aerolinkami Ryanair a Jet2.com. Ryanair také zařadil nové linky do polského Gdaňsku, italského Rimini, španělské Sevilly a také na řecký ostrov Skiathos. Nově pak kromě linky na Tchaj-wan s China Airlines nabízel islandský dopravce Icelandair lety do Keflavíku, dopravce World2Fly nabízel charterové lety do Vietnamu, Dominikánské republiky a na Kubu.

Londýn vede

Nejoblíbenějšími destinacemi loňského roku byly Británie, Itálie, Španělsko, Turecko a Francie. Nejčastěji cestující využívali přímé linky mezi Prahou a Londýnem, bylo jich 1,1 milionu. Následovala Paříž s téměř 700 tisíci pasažéry a třetí místo obsadil Milán s 545 tisíci cestujícími. Do Amsterodamu se vypravilo zhruba 538 tisíc cestujících a do Istanbulu vyrazilo celkem 440 tisíc lidí. Nejvíce cestujících v loňském roce přepravili dopravci Smartwings, Ryanair, Wizz Air, easyJet a Eurowings.

V letošním roce chce ruzyňské letiště odbavit 15,5 milionu cestujících a do nabídky zařadit více než 170 destinací. Aktuálně má letiště potvrzeno osm nových destinací. V březnu začne dopravce Eurowings létat do estonského Tallinnu a společnost Volotea do italských destinací Florencie a Verona. V dubnu přidá Ryanair spojení do Poznaně a aerolinky Smartwings do portugalského Ponta Delgada. Smartwings v červnu nově zařadí linku do italského Brindisi. V červnu přibyde také linka do tureckého Izmiru s dopravcem SunExpress a do moldavského Kišiněvu se podívají cestující s aerolinkami FlyOne.

Na více než 30 spojeních plánuje letiště také navýšení frekvencí. Týká se to například dopravce KLM a jeho linky do Amsterodamu, společnosti Wizz Air a linky do sicilské Katánie nebo aerolinek Ryanair a francouzského Marseille. Častěji se cestující podívají také do Baku s dopravcem Azerbaijan Airlines a do Madridu se společností Iberia.