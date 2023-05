Právníci řeší, jaké změny (ne)přinesou hromadné žaloby

Nejen vláda, ale i Právo k Ranní Kávě se po měsících opět vrací k problematice hromadných žalob, když zejména na základě zákona o hromadném řízení, jehož návrh se stále nachází na počátku legislativního procesu, má dojít k začlenění efektivního nástroje pro vymáhání kolektivních nároků do českého právního řádu.

O tom, jak návrh zákona o hromadném řízení má upravit hromadné řízení a o tom, zda se již podařilo v návrhu najít proporční řešení dvou protichůdných zájmů, a sice potřebou zapracovat účinný nástroj k vymáhání i bagatelních pohledávek spotřebitelů a zároveň dostatečně chránit podnikatele před jeho zneužíváním, pohovoří s moderátorem Martinem Frolíkem litigatoři AK PRK Partners Michal Sylla a Viktor Glatz.

Na rozhovor s hosty naváže Kristýna Faltýnková s přehledem posledních legislativních a judikatorních novinek. Nastíní, co přinese např. novela souboru předpisů, jež si klade za cíl zlepšit stávající právní rámec pro řešení domácího násilí; návrh zákona o sociálním podniku; nebo novela zákona o náhradním výživném.

Z judikatury shrne rozsudek Nejvyššího soudu, který se týká návrhu na moderaci smluvní pokuty soudu jako procesního úkonu účastníka. Dále pak rozsudek téhož soudu ohledně otázky, zda je možné se domáhat předkupního práva pouze vůči osobě zapsané v katastru nemovitostí jako výlučný vlastník, byť nemovitost spadá do společného jmění manželů- Věnovat se bude také nálezu Ústavního soudu ohledně povinnosti k náhradě škody v případě schválení dohody o vině a trestu.

Aktuální díl podcastu k hromadným žalobám si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě.

PRK, užito se svolením

Poslechněte si i další epizody právního podcastu, který přinášíme ve spolupráci s právní kanceláří PRK Partners.

