Právníci radí, jak na proceduru posuzování vlivů na životní prostředí

Specialisté z právní kanceláře PRK Partners si v novém díle pravidelného podcastu Právo k Ranní Kávě vzali na paškál proceduru, jejímž cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, tzv. hodnocení EIA.

Na úspěšný díl Práva k Ranní Kávě o vztazích mezi obcemi a developery naváže Martin Frolík se svým hostem, Monikou Křižánkovou, advokátkou PRK Partners a specialistkou na právo nemovitostní a správní, a přiblíží problematiku posuzování vlivů na životní prostředí, územního řízení z pohledu developera a obecně správních aspektů výstavby a developmentu. Pohovoří nejen o tom, kdy je pro záměr nutná EIA, jak a jak dlouho proces EIA probíhá, kdo je do procesu zapojen, anebo jak souvisí s územním řízením.

Poslední novinky z oblasti legislativy i judikatury představí advokátka Kristýna Faltýnková. Zaměří se na návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. Dále pak probere novelu zákona o důchodovém pojištění či poslanecký návrh zákona zakazující surogátní mateřství.

Z judikatury shrne mimo jiné dva nálezy Ústavního soudu. První se týkal prohlášení manželství za neexistující a druhý odepření poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Dále se věnuje plenárnímu nálezu téhož soudu týkajícího se limitů projevu v rámci volební kampaně.

Podcast si poslechněte v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě.

Poslechněte si i další díly právního podcastu:

Právníci radí, na co se mají firmy připravit s novými pravidly pro home office Zprávy z firem Práce z domova nabývá v posledních letech vzestupného trendu. Ač se nejedná v českém prostředí o žádnou novinku, její komplexnější právní úprava v právním řádu doposud chybí. I z důvodu nutnosti transpozice příslušné evropské směrnice se na ní už pracuje. Bude součástí novely zákoníku práce, která by měla vejít v účinnost pravděpodobně už v prvním pololetí letošního roku. Co by mělo být obsahem nové právní úpravy home office, prozrazují zkušení právníci z advokátní kanceláře PRK Partners. nst Přečíst článek

Právníci radí, jak na měření uhlíkové stopy Zprávy z firem Právníci se v rámci problematiky ESG nejčastěji věnují písmenku G ze zmíněné zkratky, tedy „governance“. Kořeny legislativy věnující se udržitelnosti ale sahají k ekologickým tématům, počínaje skleníkovými plyny. A právě o požadavcích na ekologickou udržitelnost, a především o měření a snižování uhlíkové stopy, byla řeč v nejnovějším dílu podcastu Práva k Ranní Kávě. nst Přečíst článek

Právníci radí, jak resuscitovat narušené vztahy mezi obcemi a developery Zprávy z firem Obce a developeři. Oba subjekty se navzájem potřebují. Když je společná vůle, mohou si být navzájem velice prospěšnými partnery. Nicméně to platí i naopak. Ne vždy jsou jejich vzájemné vztahy zrovna hladké, umí si vzájemně působit i řadu nepříjemných problémů. Jak v takovém případě jejich vztahy resuscitovat, poradí v podcastu Právo k Ranní Kávě zkušení právníci z advokátní kanceláře PRK Partners. nst Přečíst článek