Právníci radí, jak na řešení sporů online

Chtělo by se říci, že „online svět” pomalu tvoří integrální součást reality. Není proto překvapivé, že snahy o uplatnění výhod plynoucích z online prostředí lze spatřovat i v oblasti problematiky řešení sporů, přičemž se v této souvislosti hovoří o tzv. ODR - Online Dispute Resolution. Co si však lze pod ODR představit? Jak by online svět mohl pomoci s řešením sporů, či jak jej lze využít přímo v soudním řešení sporů? Jaké jsou naopak nevýhody ODR a jak jsme na tom s jeho zaváděním do praxe v České republice? O tom si v dnešním díle Práva k Ranní Kávě povídali moderátor Martin Frolík s dnešním hostem, Zbyňkem Loeblem, specialistou na problematiku ODR a poradcem advokátní kanceláře PRK Partners.

Po rozhovoru s dnešními hosty se můžete dále těšit na shrnutí novinek z oblasti legislativy i judikatury s Kristýnou Faltýnkovou. Kristýna z judikatury například shrne rozsudek Nejvyššího soudu (NS), který se týkal problematiky náhrady škody škůdcem vzniklé přerušením telekomunikační sítě při výkopových pracích. Okomentuje také rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) k závaznosti stanovisek dotčených orgánů v řízení dle stavebního zákona.

Krátce se bude Kristýna věnovat i rozsudku NSS k registraci tzv. Konopné církve. Seznámí nás také s nálezem Ústavního soudu týkajícího se úroků z prodlení při náhradě újmy za ztížení společenského uplatnění, a dále pak s rozsudkem NS, který řešil imisní problematiku.

