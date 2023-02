Právníci radí, jak resuscitovat narušené vztahy mezi obcemi a developery

Obce a developeři. Oba subjekty se navzájem potřebují. Když je společná vůle, mohou si být navzájem velice prospěšnými partnery. Nicméně to platí i naopak. Ne vždy jsou jejich vzájemné vztahy zrovna hladké, umí si vzájemně působit i řadu nepříjemných problémů. Jak v takovém případě jejich vztahy resuscitovat, poradí v podcastu Právo k Ranní Kávě zkušení právníci z advokátní kanceláře PRK Partners.

Reklama

Jaké jsou interakce mezi developery a obcemi, čím a jak se řídí jejich vzájemné vztahy? Co doporučit, aby mezi nimi vznikla ideální spolupráce? A jaké legislativní novinky lze v této oblasti čekat? Nejen tyto otázky položil zkušený moderátor a seniorní právník z PRK Partners Martin Frolík svým dvěma kolegům Romanovi Pečenkovi a Kristýně Faltýnkové, kteří mají vhled do dané problematiky nejen z pohledu práva, ale i praxe. A to jak na straně obcí, Roman Pečenka je totiž vedle své advokátní praxe také místostarostou obce Podolanka nedaleko Prahy, tak na straně dveveloperů, kdy Kristýna Faltýnková je specialistkou na stavební právo a ví, s jakými problémy se developeři nejčastěji potýkají.

Jak korektním vztahům mezi oběma subjekty mohou napomoci plánovací smlouvy, dobrý územní plán nebo regulační plán, se dozvíte v aktuální epizodě podcastu Právo k Ranní Kávě.

Po rozhovoru s dnešními hosty se můžete dále těšit na shrnutí novinek z oblasti legislativy i judikatury s Kristýnou Faltýnkovou. Ta představí například návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry, novelizaci vyhlášky upravující problematiku datových schránek – užívání a provozování informačního systému datových schránek, nebo novelu zákona o ochranně zemědělského půdního fondu v souvislosti s tzv. „agrovoltaikami”. V závěru podcastu vás také seznámí s několika nedávnými rozhodnutími soudů.

Další novinky ze světa práva můžete sledovat na LinkedInu PRK Partners.

Podcast Právo k Ranní Kávě vzniká ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners. Poslechnout si ho můžete v úvodu tohoto článku a také na Spotify, Google Podcasts nebo Apple Podcasts.

Reklama

Podívejte se také na daší podcastové pořady z produkce redakce Newstreamu:

Klára Dostálová: Nový stavební zákon je paskvil. Vláda rezignovala na urychlení výstavby Reality Nejzásadnější je, že v novém stavebním zákoně chybí integrace dotčených orgánů, říká bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Výstavba se nijak nezrychlí, tvrdí aktuálně předsedkyně poslaneckého výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Přes který nový stavební zákon musí projít. Dostálová z pozice ministryně pro místní rozvoj čtyři roky stavební zákon připravovala. Fialova vláda ho shodila ze stolu. Dostálová chtěla centralizovat úkony státu, nový ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) naopak chtěl ponechat rozhodování na obcích. Minulý týden Bartoš upravený stavební zákon, klíčový zejména pro stavaře, protlačil vládou. Nyní půjde do sněmovny. Co bude dál? Dalibor Martínek Přečíst článek

Kunovský v podcastu Realitní Club: Investoři dnes už ani nechtějí byty pronajímat Reality Ceny nemovitostí, zastavené projekty, brutální odliv klientů, ale i neúměrně dlouhé stavební řízení. Nejen tato témata probírali moderátoři Petra Jansová a Dalibor Martínek v dalším podcastu Realitní Club s největším tuzemským developerem, zakladatelem a vlastníkem společnosti Central Group Dušanem Kunovským. nst Přečíst článek