Praha vyráží do boje s opilými turisty. Město plánuje zákaz organizovaných tahů po hospodách

Vedení Prahy chce zakázat takzvané pub crawls, tedy tahy turistů od hospody k hospodě organizované specializovanými agenturami. Návrh úpravy, která by zákaz zavedla, v pondělí projednají městští radní. Zákaz pub crawls požaduje především Praha 1, které se problém hlučných opilých turistů týká nejvíce.

Na organizované tahy po hospodách si v centru Prahy stěžují místní obyvatelé, protože zahrnují neustálé přesuny opilých a hlučných průvodů po ulicích pod okny bytových domů. Vedení první městské části proto nedávno vyzvalo Prahu, aby pub crawls zakázala.

V reakci na to magistrát připravil úpravu takzvaného tržního řádu, což je městské nařízení určující místa, kde je možné provozovat obchodní činnost. Změna, kterou dostanou na pondělním jednání ke schválení radní, by zakázala takzvané pochůzkové poskytování služeb, kam tahy po hospodách spadají, s výjimkou klasického doprovázení skupin nebo jednotlivců s výkladem mezi 06:00 a 22:00.

Návrh plánovaný krok odůvodňuje důsledky pub rawls pro život ve městě a pro jeho správu, jako je narušování nočního klidu, zvýšený hluk, znečišťování veřejného prostoru a nutnost zajišťovat bezpečnost. „To vše znamená nadměrné nasazení obecních služeb, jako jsou komunální čisticí služby a městská policie, a tudíž zatížení rozpočtu a personálních kapacit dané obce,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu.

Dalším problémem je podle magistrátu i narušení reputace a dojmu z Prahy tím, že se v ní pravidelně pohybují skupiny opilých lidí. „Nepřiměřená konzumace alkoholu a rušivé chování spojené s pub crawls mohou vytvářet dojem nedostatku kultivovanosti obce, snižovat pocit bezpečí a vyhýbání se daným lokalitám. To může mít negativní dopad na vnímání obce turisty, potenciálními investory a samotnými občany,“ píše se v dokumentu.

Praha 1 dlouhodobě řeší problémy spojené s takzvaným alkoturismem, tedy výlety zejména mladších cizinců do české metropole za konzumací alkoholu, a obecně overturismem, tedy zahlcením centra návštěvníky. Loni se podle dat Českého statistického úřadu v Praze v hotelech a penzionech ubytovalo 7,4 milionu turistů, meziročně o čtvrtinu více.

