Jak bojovat s overturismem, řeší to i v Japonsku. Místním zlevní nebo zakáží prodej alkoholu

Japonští restauratéři se rozhodli, že zavedou ve svých podnicích dvojí ceny. Přesněji, místní budou mít na jejich služby slevu.

Nadměrný turistický ruch a slabá japonská měna přiměly japonské provozovatele restaurací k nestandardnímu rozhodnutí. Ceny ponechají sice na stejné úrovni, ale ti, kteří se domluví japonsky, budou mít téměř sedmidolarovou slevu, upozorňuje server CNN.

„Někteří to sice považují za diskriminaci, ale obsluhovat cizince je pro nás velmi obtížné a dá se říct, že i nákladné,“ řekl provozovatel jednoho z tokijských podniků Shogo Yonemitsu pro CNN. Japonci jsou totiž známí tím, že neovládají angličtinu na vysoké úrovni. Do restaurací tak musí přijímat dražší pracovní sílu s excelentní angličtinou.

Japonci bojují s overturismem

Systém tedy Yonemitsu ospravedlňuje nárůstem nákladů. Turistům neúčtuje žádné příplatky, místním ale nabízí slevu ve výši téměř sedmi dolarů (v přepočtu kolem 160 korun).

Japonsko totiž letos čelí přílivu rekordního počtu turistů. I kvůli oslabení místní měny, která letos vůči dolaru poklesla na nejnižší úroveň za posledních 10 let. Podle oficiálních údajů do Japonska v první polovině letošního roku zamířilo téměř 18 milionů turistů. Země má tak našlápnuto překonat co do počtu návštěvníků rekordní rok 2019.

A kromě dvojích cen ve snaze minimalizovat dopady overturismu tam zavadí i jiná omezení. Plošně dochází například k zavádění turistických daní, v některých místech se nově zavádí limity na počty a japonská vláda dokonce uvažuje i o zákazu prodeje alkoholu.

Například v severní prefektuře Hokkaidó, která láká hlavně na krásné horské výhledy a pohodlná lyžařská střediska, se rozhodla k něčemu podobnému jako tokijští restauratéři, zavedla nižší ceny pro místní.

Svět bojuje s návalem turistů

A zatímco v Japonsku jde o zcela nový fenomén, v jiných zemích, které bojují s dopady nadměrného turistického ruchu, jsou dvojí ceny dávno běžné. I protože ceníky s nižšími cenami jsou často psány v daném jazyce, a zahraniční turisté tak často ani nemusí vědět, že za stejnou službu zaplatili více.

A že tento systém může v boji proti nadměrnému turismus fungovat potvrzují i experti na turistický ruch. „Restauratér zkrátka potřebuje mít jistotu, že náhlý nárůst turistické poptávky, nevyžene z podniku jeho věrné místní zákazníky,“ uvedla Elisa Chanová, zástupkyně ředitele výzkumného centra pro pohostinství Čínské univerzity v Hongkongu.

