Konec mejdanů. Praha zakázala organizované noční tahy po hospodách

Vedení Prahy zakázalo takzvané pub crawls, tedy noční tahy turistů od hospody k hospodě organizované specializovanými agenturami. Návrh nařízení, která zákaz zavádí, dnes schválili městští radní. Platit začne ihned po uveřejnění ve sbírce právních předpisů. Zákaz požadovala především Praha 1, která se s problémem rušení nočního klidu hlučnými opilými turisty potýká nejvíce. Podle vyjádření společnosti Prague Pub Crawl jde pouze o populistický krok, který problém s nočním hlukem nevyřeší, ale ještě zhorší.

Podle náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) byla úprava projednána s Prahou 1, městskou firmou zaměřenou na turistický ruch Prague City Tourism i se zástupci klasických průvodců, kteří budou moci nadále svoji činnost vykonávat v době od 06:00 do 22:00. Další primátorův náměstek Jiří Pospíšil (TOP 09) dodal, že průvodci neměli vůči zákazu žádné námitky.

Zákazu město docílilo úpravou takzvaného tržního řádu, což je městské nařízení určující místa, kde je možné provozovat obchodní činnost. Schválená novela zakázala takzvané pochůzkové poskytování služeb, kam tahy po hospodách spadají, s výjimkou klasického doprovázení skupin nebo jednotlivců s výkladem mezi 06:00 a 22:00.

Návrh plánovaný krok odůvodňuje důsledky pub crawls pro život ve městě a pro jeho správu, jako je narušování nočního klidu, zvýšený hluk, znečišťování veřejného prostoru a nutnost zajišťovat bezpečnost. „To vše znamená nadměrné nasazení obecních služeb, jako jsou komunální čisticí služby a městská policie, a tudíž zatížení rozpočtu a personálních kapacit dané obce,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu.

Dalším problémem je podle magistrátu i narušení reputace a dojmu z Prahy tím, že se v ní pravidelně pohybují skupiny opilých lidí. „Nepřiměřená konzumace alkoholu a rušivé chování spojené s pub crawls mohou vytvářet dojem nedostatku kultivovanosti obce, snižovat pocit bezpečí a vyhýbání se daným lokalitám. To může mít negativní dopad na vnímání obce turisty, potenciálními investory a samotnými občany,“ píše se v dokumentu.

Krok magistrátu ve svém vyjádření kritizuje agentura Prague Pub Crawl, která nyní zakázanou službu poskytuje. Klienti podle ní stráví venku minimum času a po 22:00 je průvodci upozorní na to, že platí noční klid a musí být potichu. Pokud to nedodrží, jsou z prohlídky vyloučeni. Poslední přesun je podle vyjádření o půlnoci a akce končí v 00:30.

Problém? Dlouhá ulice

„Největším problémem porušování nočního klidu v Praze 1 je po půlnoci Dlouhá ulice a lidé, kteří tam stojí před kluby a dělají hluk na ulici do 03:00 až 04:00, turisté i místní,“ uvedla firma. To podle ní zákaz pub crawls neřeší, situace se naopak zhorší, protože turisté, kteří tak jako tak navštěvují Prahu kvůli nočnímu životu, stejně skončí neorganizovaně před kluby v centru.

Jedná se tak podle agentury pouze o populistický krok, který má zakrýt neschopnost řešit problémy, jako je nedostatek strážníků městské policie, kteří by měli dohlížet na dodržování nočního klidu a jeho aktivní vynucování. „Jsme otevřeni diskusi a spolupráci - ale na jednání na toto téma jsme nikdy nebyli nikým přizváni,“ stojí dále ve vyjádření.

Praha 1 dlouhodobě řeší problémy spojené s takzvaným alkoturismem, tedy výlety zejména mladších cizinců do české metropole za konzumací alkoholu, a obecně overturismem, tedy zahlcením centra návštěvníky. Loni se podle dat Českého statistického úřadu v Praze v hotelech a penzionech ubytovalo 7,4 milionu turistů, meziročně o čtvrtinu více.

