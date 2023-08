Návrat čínských turistů do Česka bude trvat roky. Za úpadkem stojí i dobré vztahy s Tchaj-wanem

Návrat čínských turistů do České republiky bude v souvislosti se zrušením zákazu skupinových zájezdů, který Čína ve čtvrtek oznámila pro dalších 78 zemí, trvat nejméně tři roky. Číňané se budou znovu učit cestovat do vzdálenějších destinací, uvedla mluvčí státní agentury CzechTourism Štěpánka Filipová. Kvůli dobrým vztahům s Tchaj-wanem podle ní Česko na zrušení zákazu čekalo dlouho. Dodala, že CzechTourism bude s Letištěm Václava Havla pracovat na tom, aby mezi Českem a Činou znovu létala alespoň jedná přímá linka.

V roce 2019 před koronavirovou pandemií do Česka přijelo 609 tisíc turistů z Číny, zhruba 70 procent z nich bylo součástí skupinových zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi. V Česku průměrně strávili 2,5 dne a nejčastěji navštěvovali Prahu, Jihočeský, Karlovarský a Jihomoravský kraj, uvedla Filipová. Číňané podle ní patří mezi nejbonitnější turisty, za osobu a den v Česku před covidem utratili přibližně 4600 korun. V tuzemsku Číňané vyhledávali historické památky nebo gastronomické zážitky, jejich oblíbenou činností bylo také nakupování, doplnila Filipová.

„V covidových letech počet čínských turistů v Česku klesl na desítky tisíc, což mohli být spíše rezidenti a jejich příbuzní, z Číny se jezdit nemohlo a nebylo jak," řekla Filipová. V seznamu 78 zemí, do kterých Čína ve čtvrtek zrušila zákaz skupinových zájezdů, jsou vedle Česka také Spojené státy, Japonsko, Austrálie nebo Slovensko. V prvním čtvrtletí tohoto roku Čína umožnila skupinové zájezdy do 60 států. „My jsme byli na chvostu a dlouho jsme čekali, protože máme s Čínou nyní komplikované vztahy, respektive máme dobré vztahy s Tchaj-wanem," řekla Filipová.

Skupinové zájezdy Číňané podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka vyhledávají především kvůli jazykové bariéře. V Česku často volí luxusnější hotely. „Co se týká preferencí na pokojích, tak raději bydlí ve vyšších patrech s výhledem. Na pokoji by neměla chybět varná konvice pro přípravu tradičního čaje, který si často vozí s sebou," uvedl.

Agentura CzechTourism své aktivity v Číně v roce 2020 omezila, nyní je chce obnovit v plné míře. „První větší aktivita CzechTourism v Číně bude mezi 12. a 14. zářím účast na cestovatelském veletrhu ITB China v rámci stánku Visit Europe, kde bude dalších 12 evropských zemí," uvedla mluvčí. Důležité je podle ní také usilovat o to, aby Číňané v Česku trávili více dní nebo pro ně byla atraktivní i jiná tuzemská místa.

Pomoci vrátit čínské turisty do Česka by měly dále přímé letecky linky. „S Letištěm Praha se bude spolupracovat na návratu alespoň jedné přímé linky, ideálně dvou, z Pekingu a Šanghaje," dodala Filipová.

V roce 2019, před vypuknutím pandemie nemoci covidu-19, byla Čína největším trhem pasivního, tedy výjezdového cestovního ruchu na světě. Podle čínského statistického úřadu v tomto roce uskutečnili Číňané do zahraničí 169 milionů cest, uvedl list China Daily. Turisté z pevninské Číny také v zahraničí utráceli více než turisté z kterékoliv jiné země. Absence čínských turistů od vypuknutí pandemie způsobila finanční potíže mnoha podnikům závislým na cestovním ruchu po celém světě.