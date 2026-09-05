Praha rozjíždí tramvajový boom. Nové tratě zamíří na Jarov, Strahov i do Malešic
Praha zažívá jednu z největších vln rozšiřování tramvajové sítě za poslední desetiletí. Aktuálně se staví tratě na Jarově, Václavském náměstí a v Počernické ulici. Před zahájením je projekt na Strahov. Následovat mají Nové Dvory, Zdiby nebo spojení kolem hlavního nádraží. Investice se pohybují v miliardách korun.
Praha pokračuje v rozšiřování tramvajové sítě. Nejnověji začala výstavba tratě Olšanská–Habrová, která povede přes areál bývalého Nákladového nádraží Žižkov na Jarov. Současně pokračují práce na návratu tramvají do horní části Václavského náměstí a na nové trati v Počernické ulici. Před zahájením je projekt na Strahov, v pokročilé přípravě zůstává prodloužení z Libuše na Nové Dvory.
Cílem je přivést kapacitní veřejnou dopravu do nově vznikajících čtvrtí, nahradit část vytížených autobusových spojů a vytvořit nové trasy mimo historické centrum. Aktuální dopravní plán počítá do roku 2030 se sedmi novými tramvajovými úseky.
Na Jarov se pojede za rok
Stavební práce na trati Olšanská–Habrová začaly 29. srpna přestavbou kolejového rozvětvení na křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského. Trať bude dlouhá 1,9 kilometru, nabídne šest zastávek a propojí Žižkov s novou čtvrtí v areálu bývalého nákladového nádraží, Vackovem a Jarovem.
Výstavba potrvá 12 měsíců a vyjde na 599,2 milionu korun bez DPH. Provoz má podle Dopravního podniku hlavního města Prahy začít na konci srpna 2027. Cesta z rozvíjející se oblasti do centra má přímým tramvajovým spojem trvat přibližně 15 minut.
Na pražském letišti v pondělí přistál nepřehlédnutelný Airbus A350-1000 tchajwanské společnosti Starlux Airlines. Zlatý letoun vznikl ve spolupráci s japonským umělcem Hajime Sorayamou a Praha je jednou z prvních zastávek, kde aerolinka zlatý stroj představila. Speciální stroj se v české metropoli navíc bude objevovat pravidelně.
Zlatý obr přistál v Praze. Unikátní Airbus se bude vracet pravidelně
Enjoy
Na pražském letišti v pondělí přistál nepřehlédnutelný Airbus A350-1000 tchajwanské společnosti Starlux Airlines. Zlatý letoun vznikl ve spolupráci s japonským umělcem Hajime Sorayamou a Praha je jednou z prvních zastávek, kde aerolinka zlatý stroj představila. Speciální stroj se v české metropoli navíc bude objevovat pravidelně.
„Dovést do nově vznikající čtvrti kapacitní kolejové spojení považuji za naprostou nutnost,“ uvedl náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek. Za důležité považuje, že trať vznikne ještě před dokončením většiny plánované zástavby.
Převážná část kolejí povede ve stopě nepoužívané železniční dráhy. Posledních zhruba 600 metrů bude jednokolejných a trať skončí úvratí u Osikové ulice. Na Jarov proto budou moci jezdit pouze obousměrné tramvaje.
„V Praze v pravidelném provozu nebyl žádný jednokolejný úsek provozován od roku 1983,“ připomněl technický ředitel DPP pro povrchovou dopravu Jan Šurovský. Úsek bude vybaven zabezpečovacím zařízením, které při jízdě dvou tramvají proti sobě vypne elektrické napájení.
Po otevření má na Jarov dočasně jezdit linka 11, později by ji měla vystřídat linka 5. Projekt zahrnuje také dvě stromořadí s 68 stromy, vegetační pásy mezi kolejemi a nádrže na zachytávání dešťové vody.
Tramvaje by se měly v sobotu 5. září vrátit do úseku mezi Vinohradskou ulicí, Muzeem a I. P. Pavlova. Stavbaři tak klíčovou část rozsáhlého projektu otevřou přibližně o půl roku dříve, než předpokládal původní harmonogram. Termín ještě závisí na povolení zkušebního provozu.
OBRAZEM: Praha obnoví tramvajové spojení přes Muzeum. Linky 11 a 13 se vrátí dříve
Zprávy z firem
Tramvaje by se měly v sobotu 5. září vrátit do úseku mezi Vinohradskou ulicí, Muzeem a I. P. Pavlova. Stavbaři tak klíčovou část rozsáhlého projektu otevřou přibližně o půl roku dříve, než předpokládal původní harmonogram. Termín ještě závisí na povolení zkušebního provozu.
Trať bude obsluhovat oblast, v níž má postupně vyrůst nová čtvrť až pro 20 tisíc lidí. Projekty zde stavějí nebo připravují společnosti Central Group, Penta Real Estate, Sudop Invest a další developeři. Hlavní město zároveň získalo historickou budovu nádraží, kde plánuje školu, byty a kulturní prostory.
Tramvaje se vrátí na Václavské náměstí
Další významnou investicí je návrat tramvají do horní části Václavského náměstí. Nové koleje propojí křižovatku Vodičkovy a Jindřišské ulice s prostorem před Národním muzeem a následně s Vinohradskou ulicí.
„Obě nové tramvajové tratě Václavské náměstí a Muzeum tvoří jeden provozní celek,“ uvedl Jan Šurovský. Oba úseky mají být zprovozněny současně na konci června 2027.
Nové spojení má odlehčit přetížené trati v Ječné ulici a nabídnout náhradní trasu při výlukách. Součástí projektu jsou také úpravy inženýrských sítí, chodníků, magistrály a vstupů do metra.
Přesná podoba linkového vedení se ještě může změnit. Aktuální plány počítají například s linkou 29 z Vršovic přes Muzeum a Václavské náměstí směrem na Malovanku a později na Strahov.
Počernická otevře cestu do Malešic
Od srpna 2025 se staví také 2,4 kilometru dlouhá trať v Počernické ulici. Povede od Vinohradské ulice ke smyčce u Dřevčické a nabídne šest párů zastávek.
Zakázka má hodnotu 1,479 miliardy korun bez DPH. Až 85 procent uznatelných nákladů mají pokrýt evropské dotace. Zkušební provoz chce DPP zahájit na konci roku 2027, s pravidelným provozem počítá aktuální dopravní plán v roce 2028.
„Počernická ulice si tuhle tramvajovou trať zasloužila už dlouhá desetiletí,“ uvedl při zahájení stavby pražský primátor Bohuslav Svoboda. Podle něj projekt nepřinese pouze nové koleje, ale také obnovu vodovodů, úpravy sítí a kvalitnější veřejný prostor.
Právě přeložky inženýrských sítí zaberou přibližně dvě třetiny plánované doby výstavby. Součástí projektu je rekonstrukce dvojice historických Káranských vodovodů, které zásobují pitnou vodou zhruba třetinu obyvatel Prahy. Tramvaje mají v Malešicích částečně nahradit autobusové spoje směřující ke stanici metra Želivského.
Strahov získá tramvaje za 824 milionů
K zahájení se přiblížila také stavba tratě Malovanka–Strahov. DPP v srpnu podepsal smlouvu se sdružením firem Elektrizace železnic Praha, Firesta–Fišer a Pedesta. Cena dosáhla 824,27 milionu korun bez DPH, téměř o 196 milionů méně než původní předpoklad.
Dvoukolejná trať dlouhá 1,3 kilometru povede Vaníčkovou ulicí k vysokoškolským kolejím a skončí smyčkou Strahov. Nabídne zastávky Malovanka, Koleje Strahov a Strahov. Konečná zastávka bude společná pro tramvaje a trolejbusy. Výstavba má trvat 18 měsíců.
Projekt má především zlepšit dopravní obsluhu vysokoškolského areálu a nahradit část vytížených autobusových spojů.
Nové Dvory čekají na stavitele
V pokročilé přípravě je prodloužení tramvají z Libuše na Nové Dvory. DPP má pro 1,8 kilometru dlouhou trať pravomocné povolení, výběr zhotovitele se však zdržel kvůli správnímu řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. To pravomocně skončilo v srpnu 2026. Předpokládaná hodnota zakázky činí 1,408 miliardy korun bez daně.
„Nové koleje dávají perfektní smysl. V okolí se chystá rozsáhlá bytová výstavba,“ uvedl při získání stavebního povolení tehdejší náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib. Tramvaj má v budoucnu navázat na metro D a vytvořit přestupní uzly v Libuši a na Nových Dvorech.
Trať povede Novodvorskou ulicí a skončí blokovou smyčkou v okolí Durychovy, Libušské a Chýnovské ulice. Součástí stavby bude také rozsáhlá přeložka vodovodních přivaděčů. Aktuální dopravní plán předpokládá otevření na přelomu let 2028 a 2029.
Další tratě mají přijít do roku 2030
Praha počítá do roku 2030 také s tratí z Kobylis do Zdib a s propojením od Bolzanovy ulice kolem hlavního nádraží k Muzeu. Ve vzdálenějším výhledu zůstávají tramvaje do Bohnic a Suchdola nebo nové tratě v Jeremenkově ulici a směrem na Opatov.
Termíny vzdálenějších projektů jsou však pouze orientační. Rozhodující bude získání povolení, dostupnost peněz, evropské dotace i koordinace s dalšími velkými stavbami.
Praha má nový, v pořadí 21. most přes Vltavu. Dvorecký most mezi Podolím a Zlíchovem se dnes odpoledne otevřel pěším, od soboty po něm začne jezdit MHD. Stavba za téměř dvě miliardy korun má zlepšit spojení mezi pravým a levým břehem a zároveň nabídnout nový veřejný prostor pro obyvatele i návštěvníky metropole.
Praha otevřela Dvorecký most. Nové spojení přes Vltavu posílí MHD i veřejný prostor
Zprávy z firem
Praha má nový, v pořadí 21. most přes Vltavu. Dvorecký most mezi Podolím a Zlíchovem se dnes odpoledne otevřel pěším, od soboty po něm začne jezdit MHD. Stavba za téměř dvě miliardy korun má zlepšit spojení mezi pravým a levým břehem a zároveň nabídnout nový veřejný prostor pro obyvatele i návštěvníky metropole.
První výrazná změna už nastala letos v dubnu. Otevřením Dvoreckého mostu získala Praha téměř půl kilometru nové dvoukolejné tratě mezi Zlíchovem a Podolím. Od 18. dubna přes most jezdí tramvajové linky 20 a 21.
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