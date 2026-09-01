Zlatý obr přistál v Praze. Unikátní Airbus se bude vracet pravidelně
Na pražském letišti v pondělí přistál nepřehlédnutelný Airbus A350-1000 tchajwanské společnosti Starlux Airlines. Zlatý letoun vznikl ve spolupráci s japonským umělcem Hajime Sorayamou a Praha je jednou z prvních zastávek, kde aerolinka zlatý stroj představila. Speciální stroj se v české metropoli navíc bude objevovat pravidelně.
První zářijový den přinesl na Letiště Václava Havla neobvyklou podívanou. Na pravidelné lince z Tchaj-peje přistál pražské ranveji zlatý Airbus A350-1000 s registrací B-58554. Stroj s označením Starlux Airsorayama je jedním ze dvou speciálních letadel, která tchajwanská aerolinka vytvořila společně s japonským umělcem Hajime Sorayamou.
Praha je jednou z prvních zastávek světové cesty zlatého Airbusu. Letoun se představil 20. srpna v Tokiu, 24. srpna následovala Ósaka, o dva dny později Bangkok a 1. září Praha. Starlux projekt označuje za největší létající umělecké dílo na světě.
Efekt tekutého zlata vyvíjeli tři roky
Sorayama je známý futuristickými díly a hyperrealistickým zobrazováním kovových povrchů. Typické jsou pro něj především stříbrné a zlaté odstíny a propojování mechanických a organických motivů.
Pro Airsorayama dostal dosud největší plátno své kariéry. Myšlenku vytvořit své největší dílo přitom podle Starluxu nosil v hlavě zhruba třicet let.
Přenést jeho typický vzhled tekutého kovu na skutečné letadlo ale nebylo jednoduché. Vývoj projektu trval tři roky. Nátěr musel vedle umělecké představy splnit také přísné požadavky na bezpečnost a hmotnost a zohlednit vlastnosti trupu z uhlíkových kompozitů.
Starlux a Airbus proto spolupracovaly s výrobcem leteckých nátěrů Mankiewicz. Společně vyvinuli vícevrstvý povrch se speciálními slídovými pigmenty. Výsledkem je efekt tekutého kovu, který se mění podle světla a úhlu pohledu.
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Zlatý Airbus má stříbrného sourozence
Airsorayama tvoří dvojice Airbusů A350-1000. Vedle zlatého stroje B-58554 vznikl také Airsorayama Silver s registrací B-58553. Zatímco jeden pracuje se zlatým trupem a stříbrnými prvky, u druhého je barevná kombinace obrácená.
Oba stroje se společně poprvé představily na tokijském letišti Narita. Sorayamův rukopis přitom nekončí u jejich zbarvení. Na spodní části letadel jsou linie inspirované jeho motivem Mechanical Shark, díky nimž mají při pohledu ze země připomínat žraloka pohybujícího se oblohou. Umělec navrhl také logo a hlavní vizuální identitu projektu.
Speciálně upravený Airbus A350 absolvoval mimořádný zkušební let z australského Melbourne do francouzského Toulouse. Ve vzduchu strávil 24 hodin a 24 minut a bez mezipřistání překonal více než 23 tisíc kilometrů. Stroj má od příštího roku otevřít cestu k přímému spojení Austrálie s Londýnem a New Yorkem.
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Speciálně upravený Airbus A350 absolvoval mimořádný zkušební let z australského Melbourne do francouzského Toulouse. Ve vzduchu strávil 24 hodin a 24 minut a bez mezipřistání překonal více než 23 tisíc kilometrů. Stroj má od příštího roku otevřít cestu k přímému spojení Austrálie s Londýnem a New Yorkem.
Umění pokračuje i na palubě
Projekt se promítá také do samotného cestování. Starlux připravil tematické palubní doplňky, cestovní sady, bezpečnostní video nebo další prvky servisu inspirované Airsorayama.
Od 1. října začne Starlux letouny Airsorayama pravidelně nasazovat na vybrané lety do Tokia, Phoenixu a Prahy. Česká metropole se tak stane jednou z pouhých tří destinací na světě, kde se budou speciální stroje pravidelně objevovat.
Do Prahy nově létá větší Airbus
Přílet zlatého stroje zároveň zahajuje nasazení většího Airbusu A350-1000 na pravidelné lince mezi Prahou a Tchaj-pejí. Dosud na trase létal Airbus A350-900.
Větší A350-1000 nabízí v konfiguraci Starlux celkem 350 míst ve čtyřech cestovních třídách. Čtyři místa jsou ve First Class, 40 v Business Class, 36 v Premium Economy a 270 v Economy.
Spojení mezi Prahou a Tchaj-pejí nyní funguje třikrát týdně, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Od října má přibýt také pondělní let a frekvence se tak zvýší na čtyři spoje týdně.
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