Do školy obnoveným podchodem. Pankrác spojuje, co magistrála rozdělila
Začátek školního roku přinesl dětem a rodičům na Pankráci přímější cestu do okolních škol. Praha 4 a společnost Skanska otevřely upravený podchod pod frekventovanou ulicí 5. května, který vede směrem do ulice Sdružení. Podchod zároveň navazuje na pozemky, kde developer připravuje svůj dosud největší kancelářský komplex v Praze.
Dětem a rodičům na Pankráci se se začátkem školního roku otevřela přímější a důstojnější cesta do okolních škol. Upravený podchod pod frekventovanou ulicí 5. května propojuje Pankrác s ulicí Sdružení a omezuje nutnost obcházet lokalitu a překonávat další komunikace.
Podchod pod magistrálou na Pankráci
Dočasnou úpravu připravily městská část Praha 4 a společnost Skanska. Podchod byl v uplynulých týdnech vyklizen od stavební suti, jeho konstrukce byly očištěny a pěší koridor dostal nové osvětlení. Trasa je zatím provizorně vymezena OSB deskami a mobilním oplocením.
Technická správa komunikací zároveň vyčistila mostní konstrukci, odstranila nesoudržné části železobetonu a provedla protikorozní ochranu výztuže i sanaci betonu. Nadjezd je dočasně zajištěn a monitorován také v souvislosti s výstavbou metra D.
Před pár hodinami se znovu otevřela spodní část Plzeňské ulice, která byla téměř půl roku nejprve obtížně průjezdná, následně zcela uzavřená. S tím, jak se blíží obnovení provozu, se malují poslední čáry a lidé zjišťují, že tam bude cyklopruh, což je podle všeho největší problém této půlroční akce. A ano, tato rekonstrukce opravdu byla hrubě nepovedená. Ale z úplně jiných důvodů.
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Názory
Před pár hodinami se znovu otevřela spodní část Plzeňské ulice, která byla téměř půl roku nejprve obtížně průjezdná, následně zcela uzavřená. S tím, jak se blíží obnovení provozu, se malují poslední čáry a lidé zjišťují, že tam bude cyklopruh, což je podle všeho největší problém této půlroční akce. A ano, tato rekonstrukce opravdu byla hrubě nepovedená. Ale z úplně jiných důvodů.
„Děti a rodiče získávají přímější cestu do školy a místní obyvatelé pohodlnější pěší propojení obou stran ulice 5. května,“ uvedl starosta Prahy 4 Ondřej Kubín (ODS). Za důležité považuje, že se podchod podařilo zpřístupnit ještě před budoucí proměnou celé lokality.
Podchod naváže na největší kancelářský projekt Skansky
Úprava podchodu nesouvisí pouze s cestou místních obyvatel a školáků. Skanska na navazujících pozemcích bývalého autobusového nádraží mezi ulicemi Sdružení a 5. května připravuje rozsáhlý administrativní projekt Key.
Podle aktuálních údajů developera má komplex tvořit dvojice budov s přibližně 35 tisíci metry čtverečními kanceláří a 493 parkovacími místy. Doplnit je mají restaurace, obchody, relaxační zóny, venkovní amfiteátr a nové sportoviště pro sousední školu i budoucí nájemce. Skanska projekt zatím označuje jako plánovaný.
Jak široký má být schod a jak vysoký strop? Odpověď se může lišit podle toho, zda se staví v Praze, Brně, nebo jinde v republice. Renata Zdařilová z ČKAIT v podcastu Realitní Club vysvětluje, proč rozdílné normy brzdí dostupnou a modulární výstavbu.
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Reality
Jak široký má být schod a jak vysoký strop? Odpověď se může lišit podle toho, zda se staví v Praze, Brně, nebo jinde v republice. Renata Zdařilová z ČKAIT v podcastu Realitní Club vysvětluje, proč rozdílné normy brzdí dostupnou a modulární výstavbu.
Areál má přímo navazovat na podchod, ulici Sdružení a budoucí Sutnarovu ulici i na stanici metra Pankrác. V budoucnu má využít také dostupnost nové linky metra D. Podle projektu půjde o dosud největší kancelářský komplex Skansky v Praze.
Podchod tak nyní především zlepšuje každodenní cestu dětí do školy, později se ale má stát také jednou z hlavních přístupových tras k novému administrativnímu areálu.
Nový vzhled navrhli studenti
Výtvarnou podobu podchodu vytvořili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Návrh Hany Krchňákové, Víta Ondrouška, Štěpánky Petrželové a Elišky Žákové odkazuje na tvorbu Ladislava Sutnara a má prostor oživit i usnadnit orientaci chodců.
Spolupráce souvisí s plánovaným vznikem Sutnarovy ulice, která má v budoucnu vést novým areálem. Podle vedoucí ateliéru Kristiny Fišerové studentský návrh připomíná Sutnarův důraz na sociální roli designu, přehlednost a lepší organizaci veřejného prostoru.
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