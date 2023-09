Jablíčkáři v Praze i Brně se dočkali. Začal prodej očekávaného nejnovějšího iPhonu 15

V Česku dnes začal prodej nejnovějšího modelu iPhonu s označením 15. Apple jej oficiálně představil teprve před deseti dny a na rozdíl od předchůdců má již univerzální konektor USB-C.

Americká technologická společnost Apple představila novou řadu chytrých telefonů iPhone 15 nedávno, 12. září. Firma u této řady přešla z vlastního nabíjecího konektoru na rozšířenější systém USB-C, jehož jednotné používání se rozhodla prosadit Evropská unie.

Apple doposud u telefonů iPhone používal vlastní konektor nazvaný Lightning. Evropská unie však loni schválila nařízení, podle kterého budou muset výrobci od podzimu příštího roku používat výhradně kabely a zdířky typu USB-C.

Cena základního modelu iPhone 15 s úhlopříčkou 6,1 palce (15,5 centimetru) bude v České republice začínat na 23 990 korun. Firma nabídne rovněž modely iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max.

Telefony iPhone jsou klíčovým produktem Applu, na jeho celkových tržbách se podílejí více než polovinou. Apple doufá, že se mu díky novým modelům podaří zvrátit pokles tržeb z posledních několika čtvrtletí.

