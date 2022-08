Dalibor Martínek: V Hřensku shořel kus lesa a hasiči jsou opět za hrdiny. Ve skutečnosti se ale nic zvláštního nestalo

Tak to mají média ráda. Plameny šlehají po celém lese, všude strašně kouře, zmatek. Hrdinové s přilbami na hlavě si unaveně otírají zpocené tváře. Výjevy jak z katastrofického filmu. Vlastně to byl takový katastrofický seriál. Každý den se mohli diváci pokochat v televizi dramatickými záběry zkázy lesa, dojímat se hrdinstvím hasičů.

Sledovat, jak plameny oblizují přírodní národní památku. Bát se, jestli se hrdinným hasičům podaří ji zachránit nebo ne. Pár dřevěných domů lehlo popelem, prostě drama, jak má být.

Letadla nabírající vodu v jezeře Milada přilákala tisíce fanoušků, vznikly z toho krásné fotky a videa, médiím to přineslo solidní návštěvnost. Kdyby to chtěl natočit nějaký filmař, stálo by to desítky milionů. Tady to bylo pro zvědavé pozorovatele zadarmo. Vlastně byly splněny všechny atributy dramatu. Požár byl opravdový, hasiči se skutečně zpotili, televize měly celý týden co vysílat. Což je pro ně mezi červencem a srpnem k nezaplacení.

Ústecký kraj nevyhlásí kvůli požáru v rezervaci zákaz vstupu do lesů Money Rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko zaměstnává hasiče už od neděle a stále není pod kontrolou. Ve středu dopoledne média přinesla informaci, že se Ústecký kraj proto chystá vyhlásit zákaz vstupu nejen do rezervace, ale do všech lesů na území kraje. Odpoledne kraj tyto informace vyvrátil. Nařízení se zatím vydat nechystá. ČTK Přečíst článek

Teď je skoro konec této zábavy, takže novináři ještě vyškrabují zbytky. Hledají nešťastníky, kterým něco shořelo. Popravdě, tito nešťastníci měli být pojištění. Byli? A také hledají dojemné příběhy hrdinského nasazení hasičů. Jak tahali hadice do kopce v neprostupném terénu, třicet hodin nespali. Ano, je to dojemné.

Byl to pěkný požár. Ale požáry do přírody prostě patří. Občas tam něco shoří, zvlášť v létě. Je fajn s požáry bojovat. Ukáže se hrdinství, předvede se akce našich neustále modernizovaných sborů. V Hřensku bylo, jak nám řekli mluvčí hasičů, přes tisíc hasičů, 341 kusů techniky. Přes dvě stě z nich dokázalo stříkat vodu. Tak to je super, že máme k dispozici tolik lidí a kusů techniky.

Přesto se tak trochu zdá, že požár šel svojí cestou. Něco spálil, někde ho hasiči zastavili. A modlili se, aby přišel déšť. Ten nakonec žhavou obludu zastavil. Nebo prostě shořelo, co shořet mělo.

Takže tu teď máme několik příběhů. První je ten mediální. Když něco hoří, lidé se na to rádi dívají, rádi si o těchto dramatech čtou. Čím víc mrtvých, tím je to zajímavější. Tady mrtví nebyli. Naštěstí.

Pak tu máme příběhy hrdinství. Příběhy o tom, jak družstva státních zaměstnanců, samozřejmě vedle nich i dobrovolníků, mohla využít své hadice a stříkat. Ideální čas pro ministra sociálních věcí Mariana Jurečku, aby dramaticky předstoupil před kamery a ohlásil, že zvedne o deset procent platy všem těmto hrdinům.

Policisté a hasiči mají od ledna dostat přidáno. Deset procent do základu platu Politika Platy hasičů a policistů na tarifech od ledna příštího roku vzrostou o deset procent. V Hřensku, kde hasiči už třetím dnem bojují s rozsáhlým požárem v národním parku, to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Jde podle něj o koaliční dohodu. Na místě to potvrdil premiér Petr Fiala (ODS). Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že zvýšení bude zahrnovat i vojáky. Celkové náklady budou záviset na počtu pozic, půjde podle něj o jednotky miliard korun. ČTK Přečíst článek

Potom tu máme skutečně smutné příběhy lidí, kterým shořel dům či chalupa. S nimi by měla být společnost solidární. I kdyby nebyli pojištění. Tady ať se Jurečka předvede.

No a pak je tu příběh, který už nám je tak trochu jedno, protože není tak dramatický. Je to příběh lesa. Ten totiž občas shoří, tak to funguje. Pro lesní správy už bohužel nepůjdou tyto stromy, jejich majetek, vytěžit a prodat, protože jsou shořelé. Je to podobné jako s kůrovcem. Ten má neblahou vlastnost, že sežere kus lesa, který člověk uměle a nešikovně vysadil. A zkazí lidskou investici. Jenže tak to prostě příroda dělá, nebere ohledy na investiční záměry lidí.

Les v Hřensku znovu vyroste. Možná do nové výsadby veřejná správa znovu nainvestuje miliony korun. Bude při argumentaci před veřejností hrát na notu děsivého požáru, jehož důsledky musíme napravit. Tento nový les pak možná za sto let znovu shoří.

Je skvělé mít dobře nastavené systémy a tisíce hrdinů, kteří bojují proti světa běhu. A přidávat jim za jich úsilí z eráru na platech. Třeba hasiči, a možná i všichni lidé, jednou svůj boj s přírodou vyhrají.