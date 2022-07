Ústecký kraj vyhlásí kvůli požáru v rezervaci zákaz vstupu do lesů

Rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko zaměstnává hasiče už od neděle a stále není pod kontrolou. Ústecký kraj proto dnes dopoledne vyhlásí zákaz vstupu nejen do rezervace, ale do všech lesů na území kraje.

Ústecký kraj dnes dopoledne vyhlásí kvůli rozsáhlému požáru zákaz vstupu do lesů na svém území, zcela uzavřen tak je i Národní park České Švýcarsko, v němž od neděle hoří. Uvedl to ředitel správy národního parku Pavel Benda. V Českém Švýcarsku zasahuje přes 400 hasičů. Zasažena je plocha o velikosti 1000 hektarů.

„Od dnešního dne je národní park uzavřen po dohodě s Ústeckým krajem. Ústecký kraj vyhlásí zákaz vstupu nejen pro území národního parku, ale i pro celý kraj, kde bude platit zákaz vstupu do lesů,” uvedl Benda. Rezervace bude uzavřena do té doby, než bude zjištěn stav postižených oblastí. Podle toho se poté rozhodne o tom, které části parku se znovu zpřístupní veřejnosti.

