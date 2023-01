FOTOGALERIE: Letošnímu Czech Press Photo dominuje válka na Ukrajině. Ale nejen ona

Ruská invaze na Ukrajině, pohřeb královny Alžběty II., požár v Českém Švýcarsku i volby do sněmovny a předvolební prezidentská kampaň-nekampaň Andreje Babiše patří mezi témata fotografií, které letos ocenila mezinárodní odborná porota soutěže Czech Press Photo. Za fotografii roku 2022 vybrala snímek ze série fotografií Vojtěcha Dárvíka Mácy (na hlavním snímku), který na Ukrajině dokumentoval válečné události ve městech Buča a Irpiň. Podívejte se na výběr oceněných snímků ve fotogalerii.

Do 28. ročníku soutěže Czech Press Photo se přihlásilo 234 autorů z Česka a Slovenska, kteří zaslali více než šest tisíc prací. Vítězové osmi hlavních kategorií byli vyhlášení v úterý večer v Národním muzeu, ve kterém se koná výstava oceněných snímků od 1. února do 31. července.

Podívejte se ve fotogalerii na výběr oceněných snímků:

Vítězný snímek ukazuje tělo zavražděného obyvatele Buče. Na místě leželo několik dní, stejně tak dlouho u něj seděl jeho věrný pes, který se nechtěl ani po smrti od svého pána vzdálit. „Nevinná věrnost psa kontrastuje s hrůzou toho, co leží před ním. Připomíná nám, že ve válce trpí i zvířata. Přesto, když se na fotografii díváme, ptáme se sami sebe: Kdo jsou skutečná zvířata v této válce?“ uvedl k vítěznému snímku předseda poroty Petr Mlch. „Některé roky je pro porotu Czech Press Photo těžké rozhodnout, jaké téma dominovalo v předchozích dvanácti měsících. Tento nebyl jeden z nich. Debata nebyla potřeba. O válce na Ukrajině ví celý svět,“ dodal.

Zvěrstva, které musí veřejnost vidět

„Vítězná fotografie odhaluje, co se stalo na Ukrajině. To, že čeští fotografové přijeli dokumentovat válečné zločiny a viděli vše na vlastní oči, je nesmírně důležité. Je důležité ukazovat i takto šokující obrazový materiál, protože lidé mnohdy nevědí, co se tam skutečně stalo. Oběti byly mučeny, zavražděny – a tyto příběhy musí veřejnost vidět,“ uvedl člen poroty, ukrajinský fotograf Evgeniy Maloletka.

Autor vítězné fotografie se podle svých slov ocitl v Irpini a Buči bezprostředně po ústupu ruské armády. „Na ulicích stále ležela mrtvá těla civilistů, některá i několik týdnů. Všude ve městech a v okolí stála ohořelá vojenská technika a velká většina budov byla rozstřílená dělostřeleckou municí, přičemž některé z domů stále hořely. Smutnou symbolikou tohoto města se stal masový hrob čítající přes 300 těl civilních obětí, často surově popravených,“ uvedl Máca.

Ve chvíli, kdy byl v Buči, bylo právě nalezeno místo, kde Rusové zavraždili šest osob – dva muže, čtyři ženy. „Jedna z žen byla údajně ještě v nezletilém věku. Všichni zastřelení byli politi hořlavinou a zapáleni, armáda takto chtěla zahladit stopy. Buča, to jsou obrazy sbírání lidských ostatků zavražděných civilistů, mrtvý muž ležící na zemi stále svírající svazek klíčů od domu nebo pes věrně čekající u těla svého pána,“ popisuje atmosféru v Buči v době vzniku fotografie Máca.

Grant Prahy, který je druhou hlavní cenou soutěže, získal volný fotograf Kevin V. Ton. Uspěl s projektem, který dokumentuje výstavbu v metropoli. Držitele grantu osobně vybral pražský primátor Zdeněk Hřib.

