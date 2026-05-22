Philip Morris rozjel v Kutné Hoře výrobu nikotinových sáčků. Investice přesáhla dvě miliardy korun

Tabáková společnost Philip Morris ČR zahájila ve svém kutnohorském závodě výrobu nikotinových sáčků ZYN. Do rozšíření produkce a modernizace továrny investovala více než dvě miliardy korun, tedy dvojnásobek původně avizované částky. Firma zároveň očekává vznik nových pracovních míst a posílení role Kutné Hory v evropské výrobě bezdýmných produktů.
Philip Morris ČR spustil ve svém závodě v Kutné Hoře výrobu nikotinových sáčků. Nová produkce běží souběžně s dosavadní výrobou tabákových výrobků. Podle vedení společnosti jde o součást dlouhodobé strategie mateřské Philip Morris International, která chce postupně nahrazovat klasické cigarety bezdýmnými alternativami.
Závod v Kutné Hoře se má díky nové investici stát jedním z klíčových míst evropské výroby těchto produktů. Výrobky z Kutné Hory přitom nebudou určeny pouze pro český trh, ale mají směřovat do 45 zemí.
Investice se zdvojnásobila
Firma původně oznámila investici ve výši jedné miliardy korun. Nakonec však do rozšíření výroby, moderních technologií a rozvoje zaměstnanců vložila více než dvě miliardy korun.
Ředitel kutnohorského závodu Serhan Kiliç uvedl, že v areálu nyní pracuje zhruba 700 zaměstnanců koncernu PMI a dalších 300 lidí od dodavatelů. Část pracovníků se přesune na nové pozice, s rostoucím objemem výroby ale bude firma přijímat další zaměstnance. V příštím roce jich bude podle Kiliçe potřebovat 100 až 120.
ZYN je na českém trhu od loňska
Nikotinové sáčky ZYN uvedla společnost na český trh na začátku loňského roku, dosud však nepocházely z české výroby. Sáčky neobsahují tabák, ale nikotin v kombinaci s potravinářskými přísadami a příchutěmi.
Podle společnosti při užívání uvolňují o 99 procent méně škodlivých chemikálií než klasické cigarety. Firma zdůrazňuje, že jsou určeny dospělým uživatelům nikotinu, kteří by jinak pokračovali v kouření.
Přechod k výrobě blízké farmacii
„Je to přechod od tradiční výroby cigaret k produkci, která se blíží farmaceutickému průmyslu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa.
Připomněl také více než dvousetletou tradici kutnohorského závodu. Díky modernizaci má podle něj továrna hrát důležitou roli i v dalších letech.
Investici přivítali politici i město
Slavnostního zahájení výroby se zúčastnil také ministr zemědělství Martin Šebestyán, který připomněl význam tabákových výrobků jako exportního artiklu České republiky.
Investici ocenil i starosta Kutné Hory Lukáš Seifert. Podle něj má továrna ve městě silné postavení a mnoho místních má mezi příbuznými či přáteli někoho, kdo v Philip Morris pracuje.
Tržby mírně vzrostly, zisk klesl
Philip Morris ČR provozuje výrobní závod v Kutné Hoře a vlastní téměř celou slovenskou firmu Philip Morris Slovakia. V Česku a na Slovensku zaměstnává přes 1300 lidí.
Firmě loni vzrostly tržby bez spotřební daně a DPH o 0,4 procenta na 21,69 miliardy korun. Čistý zisk ale klesl o 9,2 procenta na 3,04 miliardy korun. Odbyt v Česku a na Slovensku se snížil o 5,3 procenta na 9,2 miliardy kusů výrobků. Podle společnosti se na výsledcích negativně projevily nižší objemy prodeje výrobků ke kouření, kurz koruny k euru i strategické investice.
Německé firmy v Česku čekají dobrý rok, poroste obrat i investice
Češi letos plánují strávit léto hlavně doma. Podle aktuálního výzkumu agentury CzechTourism počítá s letní dovolenou v tuzemsku 77 procent oslovených, což představuje meziroční nárůst o dvanáct procentních bodů. Naopak zájem o zahraniční cesty klesá, do ciziny chce letos vyrazit zhruba polovina Čechů.
Do rozhodování lidí o místě, kde budou trávit dovolenou, se kromě ceny stále výrazněji promítá otázka bezpečnosti a jistoty při cestování. Téměř třetina lidí kvůli aktuální situaci na Blízkém východě preferuje bližší a bezpečnější destinace.
Češi míří hlavně na jih
Nejčastějším cílem letošní letní dovolené v tuzemsku bude tradičně Jihočeský a Jihomoravský kraj, kam míří čtvrtina dovolenkářů. Průměrná délka pobytu v tuzemsku letos dosahuje 11,7 dne, tedy téměř o tři dny více než loni. Za dovolenou plánují Češi utratit v průměru deset a půl tisíce na osobu.
„Potvrzuje se, že Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit. Vedle ceny a kvality služeb proto roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování,“ uvedl k průzkumu František Reismüller, ředitel centrály CzechTourismu.
Éra levných letenek končí. Proč si za dovolenou drasticky připlatíme?
Češi, kteří si zvykli na to, že víkendový výlet do Londýna nebo Říma vyjde levněji než lístek na vlak z Prahy do Ostravy, zažívají střet s realitou. Dovolená „za pár stovek“ je pryč. Geopolitické otřesy na Blízkém východě tvrdě dopadly na jednu z klíčových tepen dnešní mobility – na trh s leteckým palivem.
Aktuální situace ve světě se do plánování dovolených promítá i konkrétněji. Zatímco 73 procent respondentů uvedlo, že situace na Blízkém východě jejich cestovní plány přímo neovlivnila, 28 procent lidí více preferuje bližší a bezpečnější destinace. Desetina oslovených kvůli krizi odložila plánovanou cestu, sedm procent respondentů změnilo původně vybranou destinaci.
Dominantním typem dovolené zůstává odpočinkový pobyt s lehčími sportovními aktivitami, který plánují čtyři z deseti Čechů. Následují atrakce pro rodiny s dětmi, ty preferuje třináct procent respondentů. Z aktivit jsou oblíbené především pěší turistika, 78 procent oslovených, a procházky v přírodě.
„Češi stále více propojují aktivní pohyb s relaxací, gastronomií nebo poznáváním regionů. Vedle tradiční pěší turistiky roste obliba kratších pobytů kombinovaných s wellness, návštěvami měst, kulturními akcemi nebo lokální gastronomií,“ tvrdí Petr Janeček, vedoucí Institutu turismu agentury CzechTourism.
Dovolená v Chorvatsku už bolí peněženku. Tamní vláda vyzývá k masivním slevám
Chorvatsko se před hlavní letní sezonou potýká s nepříjemnou otázkou: nezačíná být pro turisty příliš drahé? Tamní ministr cestovního ruchu vyzval hotely, restaurace i další podnikatele, aby nabídli slevy ve výši 10 až 20 procent.
Při výběru dovolené rozhoduje především cena, což uvedlo 93 procent oslovených. Důležité jsou také turistické atrakce v okolí nebo vlastní zkušenost. Hlavním dopravním prostředkem zůstává auto nebo motorka (74 procent), zhruba pětina oslovených využije vlak. Pro ubytování lidé volí penziony (50 procent) a hotely vyšší kategorie se třemi a více hvězdami. Téměř polovina respondentů průzkumu chce za dovolenou utratit stejně jako loni, pětina očekává vyšší náklady, deset procent oslovených chce utratit méně než loni.
