Pernod Ricard to v Rusku balí. Firmu k tomu donutily protesty kvůli vodce Absolut

Druhý největší výrobce lihovin na světě ukončuje aktivity v Rusku. Francouzská firma Pernod Ricard se tak rozhodla poté, co se ve Švédsku objevily kontroverze ohledně jejího obnoveného vývozu vodky Absolut do Ruska.

„Společnost Pernod Ricard může potvrdit, že na konci dubna 2023 zastavila veškerý vývoz svých mezinárodních značek do Ruska. Rovněž ukončíme distribuci našeho portfolia v Rusku, což je proces, jehož dokončení předpokládáme za několik měsíců,” uvedla firma.

Pernod Ricard v dubnu potvrdil, že obnovil některé vývozy do Ruska, které zastavil v březnu 2022 krátce poté, co Moskva zahájila invazi na Ukrajinu. Rozhodnutí firmy o obnovení exportu vyvolalo ve Švédsku a na sociálních sítích výzvy k bojkotu švédské vodky Absolut, která firmě patří.

Společnost Pernod Ricard vlastní mimo jiné českou likérku Jan Becher - Karlovarská Becherovka (JBKB). Mezi její další známé značky patří gin Beefeater, rum Havana Club, koňak Martell, šampaňské Mumm nebo whisky Jameson. Největší výrobce lihovin na světě je britská firma Diageo.

