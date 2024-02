Klasické kanceláře jsou mrtvé, říká Adam Zvada, zakladatel Scott.Weber

Adam Zvada založil na přelomu let 2008 a 2009 firmu Scott.Weber. Přinesl na trh nový koncept nakládání s kancelářskými prostory. Kanceláře podle jeho přemýšlení už nejsou jen čtyři stěny, stůj a počítač. Má to být především „zážitek“. Jaký zážitek? Třeba ten, že vám jako pracovníkovi firmy, které spravuje Scott.Weber, nabídnou ranní kafe.

Zvada provozuje v Praze čtrnáct prémiových objektů. A bude se dál rozšiřovat, nyní vidí jako pěkné číslo dvacítku. Do jeho prostor se nestěhují jen nějací freelanceři, kteří na počítači spřádají pro své chlebodárce z druhého konce světa marketingové koncepce. Naopak. Zájemci o využívání konceptu takzvaných „hybridních“ kanceláří jsou vesměs významné nadnárodní společnosti. Které zjistily, že je tento koncept pro ně mnohem výhodnější, než si držet tisíce metrů vlastních kanceláří, do kterých ovšem zaměstnanci nechodí a snaží se využít možnosti práce z domova.

Koncept se dobře ujal. „Děláme něco podobného, jako je hotel na klíč. Pronajímáme si dlouhodobě vhodné kanceláře z hlediska dostupnosti a občanské vybavenosti. Moderní prostory, kterým vytváříme design,“ říká. Jeho společnost dělá vše od návrhu budoucí podoby kanceláří přes vlastní dotváření vnitřních prostor až po jejich provoz a následné služby klientům. Nejdůležitější je podle něj servis, který jsou schopni nájemníkům nabídnout.

Do karet mu hraje fakt, že pro developery nebylo v posledních dvou letech výhodné stavět nové „áčkové“ kanceláře v centru Prahy, protože financování bylo kvůli vysokým úrokovým sazbám drahé. A nájemci naopak váhali s jejich obsazováním, zvažovali, kolik lidí jim vlastně přijde do práce. „Rok se v Praze nic nepostavilo, a ještě nějakou dobu to bude trvat,“ říká Zvada. Poptávka po jeho kancelářích na klíč je tedy logicky v současnosti vyšší. Což i umožňuje říct si od nájemníků o více peněz.