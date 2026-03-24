Pardubický žhářský útok má dohru: skupina hrozí odhalením tajemství firmy
Skupina, která se přihlásila k požáru zbrojovky v Pardubicích, nyní firmě hrozí zveřejněním tajných dokumentů. Podmiňuje to přerušením vazeb na Izrael. Policie případ vyšetřuje jako možný teroristický útok.
Údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction, která se přihlásila k pátečnímu požáru ve zbrojovce LPP Holding v Pardubicích, vyhrožuje firmě, že zveřejní její tajné dokumenty, pokud veřejně nepřeruší vazby s izraelskou Elbit System a neodsoudí okupaci Palestiny. Prohlášení dnes zaslala ČTK a zveřejnila na webu. LPP Holding to komentoval tím, že věc předal policii a kvůli vyšetřování se nebude vyjadřovat. Vazby na Elbit Systems ale pardubická firma odmítla už dřív s tím, že spolupráce na výrobě dronů zamýšlená před dvěma lety nikdy nezačala.
Požár vypukl v pátek ráno v areálu v Dělnické ulici, postihl halu a administrativní budovu zbrojařské firmy Archer-LPP, která vyrábí mimo jiné drony pro Ukrajinu a spadá pod LPP Holding. Podle kriminalistů byl oheň založen úmyslně. Policie věc prověřuje pro podezření na teroristický útok, pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru. Společnost již o víkendu uvedla, že škody půjdou do stamilionů.
Ultimátum pro LPP Holding
„Každá společnost, která spolupracuje s Elbit Systems, je naším cílem,“ uvedli členové údajné tajné skupiny. LPP Holding dali ultimátum od ranních hodin 20. dubna. Ostatním firmám vzkázali, že se buď také veřejně vzdají všech vazeb na izraelskou zbrojovku nebo mohou počkat na ně.
Server Novinky.cz a některá další média dnes uvedla, že minimálně jednoho z podezřelých ze založení pátečního požáru zadržela policie na Slovensku. Slovenští policisté uvedli, že s českými kolegy úzce spolupracují. „Nasazené jsou všechny potřebné policejní útvary, specializované složky policie včetně protiteroristické centrály, které vynakládají maximální úsilí, aby přispěli k objasnění tohoto skutku,“ uvedlo tiskové oddělení slovenského policejního prezidia. K zadržení podezřelého se však nevyjádřilo.
Ani česká policie informace serveru nekomentovala. Mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík řekl, že jakékoliv informace, které bude chtít policie zveřejnit, oznámí na síti X.
Firma LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici.
Bezpečnostní složky pracují podle Seznam Zpráv i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina The Earthquake Faction ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
