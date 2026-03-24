Pardubický žhářský útok má dohru: skupina hrozí odhalením tajemství firmy

Pardubický žhářský útok má dohru: skupina hrozí odhalením tajemství firmy

LPP Holding
ČTK
ČTK
ČTK

Skupina, která se přihlásila k požáru zbrojovky v Pardubicích, nyní firmě hrozí zveřejněním tajných dokumentů. Podmiňuje to přerušením vazeb na Izrael. Policie případ vyšetřuje jako možný teroristický útok.

Údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction, která se přihlásila k pátečnímu požáru ve zbrojovce LPP Holding v Pardubicích, vyhrožuje firmě, že zveřejní její tajné dokumenty, pokud veřejně nepřeruší vazby s izraelskou Elbit System a neodsoudí okupaci Palestiny. Prohlášení dnes zaslala ČTK a zveřejnila na webu. LPP Holding to komentoval tím, že věc předal policii a kvůli vyšetřování se nebude vyjadřovat. Vazby na Elbit Systems ale pardubická firma odmítla už dřív s tím, že spolupráce na výrobě dronů zamýšlená před dvěma lety nikdy nezačala.

Požár vypukl v pátek ráno v areálu v Dělnické ulici, postihl halu a administrativní budovu zbrojařské firmy Archer-LPP, která vyrábí mimo jiné drony pro Ukrajinu a spadá pod LPP Holding. Podle kriminalistů byl oheň založen úmyslně. Policie věc prověřuje pro podezření na teroristický útok, pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru. Společnost již o víkendu uvedla, že škody půjdou do stamilionů.

„Každá společnost, která spolupracuje s Elbit Systems, je naším cílem,“ uvedli členové údajné tajné skupiny. LPP Holding dali ultimátum od ranních hodin 20. dubna. Ostatním firmám vzkázali, že se buď také veřejně vzdají všech vazeb na izraelskou zbrojovku nebo mohou počkat na ně.

Server Novinky.cz a některá další média dnes uvedla, že minimálně jednoho z podezřelých ze založení pátečního požáru zadržela policie na Slovensku. Slovenští policisté uvedli, že s českými kolegy úzce spolupracují. „Nasazené jsou všechny potřebné policejní útvary, specializované složky policie včetně protiteroristické centrály, které vynakládají maximální úsilí, aby přispěli k objasnění tohoto skutku,“ uvedlo tiskové oddělení slovenského policejního prezidia. K zadržení podezřelého se však nevyjádřilo.

Pohled do areálu průmyslové zóny, kde hořela skladovací hala a administrativní budova společnosti LPP Holding

Ani česká policie informace serveru nekomentovala. Mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík řekl, že jakékoliv informace, které bude chtít policie zveřejnit, oznámí na síti X.

Firma LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici.

Bezpečnostní složky pracují podle Seznam Zpráv i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina The Earthquake Faction ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Kuchyň plná kouře a sazí byla ještě začátkem minulého století běžnou praxí mnoha domácností. Vařilo se na otevřeném ohni nebo uhlí. Přelomovým vynálezem se tak stala elektrická pečicí trouba. Kvůli vysokým nákladům a potřebě elektřiny se ale na dlouhou dobu stala luxusem, na který nedosáhl každý. Dnes je to přitom samozřejmost, nad kterou už se ani nezamyslíme – a díky umělé inteligenci se možnosti spotřebičů posouvají mílovými kroky.

Dvacátá léta minulého století znamenala průlom. Na trhu se objevily sériově vyráběné modely, které byly dostupné i evropským domácnostem. Jedním z tehdejších výrobců byl Siemens, který svou první elektrickou troubu představil přesně před sto lety, v roce 1926. V době, kdy elektřina do domácností teprve pozvolna vstupovala, se jednalo o revoluční výrobek. Elektrická trouba tehdy bez nadsázky změnila pravidla hry, levné to ale nebylo. 

„Pořízení elektrické trouby bylo koncem dvacátých let značně nákladnou a exkluzivní záležitostí. Samotná trouba tehdy stála kolem padesáti říšských marek, což byla investice odpovídající zhruba polovině platu průměrného dělníka,“ vysvětluje Barbora Bártíková, PR manažerka společnosti BSH domácí spotřebiče, která na našem trhu nabízí spotřebiče německých značek Bosch, Siemens a Gaggenau. 

Elektřina nebyla samozřejmostí

Bártíková zmiňuje, že kromě vysoké ceny byla velkou překážkou i omezená dostupnost elektřiny: „V roce 1927 měla zavedenou elektřinu asi polovina berlínských domácností. Elektrické trouby tak byly luxusním zbožím dostupným pouze pro bohatší vrstvy s přístupem k elektrické síti. V prvních letech si je pořizovali především průkopníci moderního životního stylu, kteří doma chtěli nejnovější technologické výstřelky.“

Posun od kouře, sazí a popela k čistým a bezpečným kuchyním byl zejména pro ženy, které v té době trávily u sporáku dlouhé hodiny, vítanou změnou. „Postupně se začaly měnit i požadavky na design kuchyní, které se stávaly funkčnějšími a estetičtějšími, připravenými na nové elektrické spotřebiče,“ pokračuje Bártíková. Říká se, že s jídlem roste chuť – a platí to i o nových vynálezech. Zatímco ve dvacátých letech stačila samotná možnost vařit s pomocí elektřiny, brzy se objevila poptávka po lepších výsledcích: „V roce 1935 proto přišla první trouba s automatickou regulací teploty, což otevřelo dveře i ke složitějším kulinářským technikám. Vaření tehdy přestalo být pouhou nutností, postupně se stávalo uměním.“ 

Důraz na design i funkčnost

Požadavky zákazníků pak poháněly vývoj i v dalších letech. A stále víc se řešily nejen funkce, ale i design. V šedesátých letech Siemens představil první vestavnou troubu na světě a v sedmdesátých letech přišla i revoluce v čištění. „Díky funkci pyrolytického samočištění, která je i dnes součástí mnoha moderních spotřebičů, došlo k velkému skoku v uživatelském komfortu. Skončila tím éra namáhavého drhnutí trub, které bylo pro mnohé hospodyně noční můrou,“ popisuje Bártíková. Dalším milníkem se stal rok 1984, kdy na trh vstoupila první evropská kombinovaná trouba s mikrovlnami. Ta zkrátila dobu vaření o víc než dvě třetiny a spotřebu energií snížila na polovinu. 

Důraz na spotřebiče a funkce, které šetří čas a námahu, podle Bártíkové přetrvává dodnes: „Projevuje se zvýšenou poptávkou po chytrých funkcích, které umožňují ovládání spotřebičů na dálku, oblíbená je i možnost stahování receptů nebo funkce využívající integrovanou kameru a umělou inteligenci. Díky nim už trouba umí automaticky rozpoznat vložený pokrm a doporučí správné nastavení spotřebiče.“ 

A důležitý je i design, jen už dávno neplatí, že může vítězit nad funkčností. Zákazníci dnes chtějí obojí. „Zájem je o materiály, které se snadno udržují. Trendem jsou v tomto ohledu matné povrchy, na kterých nejsou tolik vidět otisky prstů a jsou odolnější vůči škrábancům,“ doplňuje Bártíková s tím, že jejich letošní matná kolekce spotřebičů reaguje i na další požadavky zákazníků. Především jsou to snaha o esteticky sladěnou kuchyň nebo propojení všech spotřebičů v rámci chytré domácnosti. 

Dalibor Martínek: Jak je to s metropolitním plánem? Ani jeho autor si není jistý

Petr Hlaváček
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Petr Hlaváček je váženým architektem a politikem. Už druhé volební období, které se na podzim chýlí ke konci, má z pozice náměstka pro rozvoj hlavního města na starost tvorbu nového územního plánu. Jak to s ním vypadá? Sám autor si není jistý.

Územní plán není žádný cár papíru. Je to dokument, který určuje, co se na kterém území města může stavět. Je to politický dokument. Vyjadřuje vůli města k rozvoji. Má bránit házení klacků do nové výstavby, má dát jasný plán výstavby. Tady byty, tady park. Nový územní plán, v Praze se mu nadneseně říká metropolitní plán, vzniká už víc než čtvrt století. Politici si dávají na čas.

Ideální prostředí pro korupci

Poslední platný územní plán vznikl za primátorování Jana Kasla v roce 1999, před téměř třiceti lety. Už tehdy to mělo být jen provizorium, aby vůbec nějaký plán existoval. Od té doby se rozvoj města musí flikovat změnami územního plánu, ideální prostředí pro korupci.

Developeři čekají s čepicí v ruce na rozhodnutí úřadů, jak to tedy s konkrétními územími bude. Územní plán je pro ně klíčový dokument. Jestliže najdou v Praze nějaký pozemek, na kterém by se daly stavět byty, a už to je poměrně složité, potřebují razítko, že na tomto území se skutečně může stavět. Banka neslyší na příslib, že se dané území možná někdy v budoucnu stane stavební parcelou. Chce hned a na místě potvrzení, že jde o stavební pozemek. Jinak žádné peníze.

Developeři jsou v kleštích. Hlaváček sedí na magistrátu už druhé volební období, a pořád slibuje nový územní plán. Je to prý hodně práce, desítky tisíc připomínek, s kterými je potřeba se vypořádat. Na začátku svého druhého volebního období Hlaváček sliboval, že do konce volebního období nový územní plán bude.

Nyní, koncem března, se modlí. Jeho funkční období se chýlí ke konci. V květnu územní plán předloží ke schválení vedení města. A po nespočtu konzultací s koaličními i opozičními partnery si není jistý, zda generální změna plánování rozvoje města projde přes současné vedení města. Prý, pokud by to nešlo v květnu, je ještě červen. Potom jsou prázdniny a na podzim volby. Hlaváček se modlí, developeři s ním.

