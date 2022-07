Panasonic bude pro Teslu vyrábět baterie v Kansasu. Do závodu investuje sto miliard

Panasonic vidí obří příležitost ve výrobě baterií do elektromobilů. Hodlá kvůli tomu postavit za miliardy zcela nový závod na jejich výrobu v americkém Kansasu. Bude tak blíž svému hlavnímu odběrateli, americké Tesle, která otevřela fabriku v texaském Austinu.

Reklama

Japonská elektrotechnická společnost Panasonic oznámila, že do kansaského závodu investuje zhruba čtyři miliardy dolarů (téměř 100 miliard korun). Podle představitelů Kansasu bude nová továrna zaměstnávat zhruba 4000 lidí a stejný počet nových pracovních míst by mohl vzniknout u dodavatelů a dalších místních podniků, uvedla agentura AP.

Výstavba továrny by měla také zajistit asi 16 500 dočasných pracovních příležitostí ve stavebnictví. Panasonic pro svůj projekt zřejmě získá od státu Kansas během deseti let podporu v celkové hodnotě 829 milionů dolarů. O umístění továrny s Kansasem soupeřila Oklahoma.

Továrna bude dodávat baterie americkému výrobci elektromobilů Tesla i dalším automobilkám. Bílý dům označil projekt za součást snahy zajistit Spojeným státům bezpečnější dodavatelský řetězec.

Oklahomský senátor Roger Thompson uvedl, že Panasonic by v Oklahomě mohl vybudovat jiný závod. Firma hodlá do roku 2029 až zečtyřnásobit produkci baterií, zejména prostřednictvím rozšiřování výroby v Severní Americe.

„Vzhledem k rostoucí elektrifikaci automobilového trhu je rozšiřování výroby baterií ve Spojených státech klíčové k upokojení poptávky,” uvedla japonská firma.

Reklama

Panasonic plánuje znásobit výrobu baterií, aby vyhověl potřebám Tesly Zprávy z firem Divize výroby baterií japonské společnosti Panasonic Holdings plánuje do fiskálního roku 2028 čtyřnásobně zvýšit svoji výrobu baterií pro elektromobily. Firma uvedla, že očekává růst poptávky od americké automobilky Tesla. ČTK, elz Přečíst článek

Panasonic prodal podíl v Tesle, vydělal miliardy Zprávy z firem Japonská společnost Panasonic v uplynulém finančním roce prodala celý svůj podíl v americkém výrobci elektromobilů Tesla. Obdržela za něj asi 400 miliard jenů (téměř 77 miliard korun). Panasonic je hlavním dodavatelem lithium-iontových baterií pro vozy Tesla, jeho bateriová divize je na této automobilce silně závislá. Japonský výrobce se snaží tuto závislost snížit. Získané peníze využije na investice do svého dalšího růstu. ČTK Přečíst článek