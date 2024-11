OpenAI už nechce být neziskovkou. Investory chce lákat jako bohatá nevěsta

Americká společnosti OpenAI začala s kalifornským úřadem generálního prokurátora jednat o změně své firemní struktury. Z neziskové společnosti se chce přeměnit na ziskovou, uvedla s odvoláním na informované zdroje agentura Bloomberg. OpenAI je průkopníkem v oblasti umělé inteligence (AI).

Reklama

Přechod mezi ziskové podniky by znamenal výraznou změnu ve struktuře řízení firmy, která byla založena v roce 2015 jako nezisková výzkumná laboratoř pro AI s idealistickým posláním vytvořit AI, která by byla bezpečná a prospěšná lidstvu. Změna struktury by však učinila firmu atraktivnější pro investory.

OpenAI odmítla jednání s úřady komentovat. Předseda správní rady neziskové organizace OpenAI Bret Taylor však uvedl, že nezisková organizace bude existovat i při případné restrukturalizaci společnosti.

Agentura Reuters v září uvedla, že OpenAI pracuje na plánu restrukturalizace své hlavní činnosti na ziskovou obecně prospěšnou společnost, kterou už nebude řídit její nezisková správní rada. Nezisková OpenAI by nadále existovala a vlastnila by menšinový podíl v ziskové firmě, uváděly tehdy zdroje.

V roce 2019 OpenAI vytvořila dceřinou ziskovou společnost s omezeným kapitálem, která má pomoci financovat vysoké náklady na vývoj modelů AI. V roce 2023 byl generální ředitel OpenAI Sam Altman (na snímku) propuštěn a znovu přijat bývalou správní radou. Jeho odvolání následovalo mimo jiné po napětí ohledně vyvážení bezpečnosti AI a tlaku na komercializaci softwaru OpenAI.

Reklama

Sam Altman rozdává peníze zadarmo. Tedy jen za scan duhovky Trhy Nejznámější tvář generativní umělé inteligence, konkrétně tedy ChatuGPT, Sam Altman má kryptoměnový projekt worldcoin. Rozdává lidem skrze něj peníze výměnou za ověření identity scanem duhovky. I worldcoin teď hezky vydělává, ačkoli třeba Španělsko jej zakázalo. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Firma v říjnu uskutečnila další kolo financování, při kterém získala 6,6 miliardy dolarů (153,5 miliardy korun). Transakce ji ocenila na 157 miliard dolarů, což z ní dělá jednu z nejhodnotnějších soukromých společností na světě.

Na rozdíl od mnoha jiných neziskových organizací má OpenAI cenné duševní vlastnictví v podobně svého chatovacího robota ChatGPT a související technologie AI. Podle právních expertů nebude jednoduché zrušit status neziskové organizace. Důležitým faktorem při schvalování bude to, jaký podíl nezisková organizace v té ziskové bude mít a jak budou oceněna aktiva OpenAI.

Společnost OpenAI v roce 2022 svůj systém ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k současné vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci.

Miliardář a podnikatel Elon Musk začátkem srpna obnovil žalobu proti firmě OpenAI a jejímu generálnímu řediteli Altmanovi. Musk tvrdí, že firma upřednostňuje zisky a komerční zájmy před veřejným blahem. Žaloba uvádí, že jakmile technologie OpenAI začala transformovat generativní AI, Altman obrátil a přikročil k tomu, aby mohl vydělávat.

Altman: Smutné, kam až Musk zašel. Žaluje nás za něco, co sám dřív chtěl Leaders Technologický inovátor a protřelý byznysmen Elon Musk se pokouší žalobou zbrzdit úspěch společnosti OpenAI, jíž byl kdysi součástí. Smutné, budeme se bránit, reagoval nynější šéf OpenAI Sam Altman a předložil e-maily, které si s Muskem v minulosti vyměnili, a jež by mohly Muskovy argumenty smést ze stolu. ČTK Přečíst článek

Z porušení zakladatelské smlouvy Musk vedle Altmana obvinil i Grega Brockmana, což je další spoluzakladatel podniku. Musk firmu OpenAI spoluzaložil v roce 2015, v roce 2018 však odstoupil ze správní rady firmy.

Jak vyzrát na umělou inteligenci? Poradí kniha Stanislava Šulce, autora newstream.cz Zprávy z firem Nakladatelství Práh vydává knihu Umělá inteligence: Vítejte v nové realitě, v níž kmenový autor portálu newstream.cz Stanislav Šulc zachycuje postupný vývoj informačních technologií vrcholící současnou vlnou zájmu o takzvanou generativní umělou inteligenci. Kniha vychází dva roky po uvedení ChatuGPT pro veřejnost, které je považováno za zlomový okamžik v rozvoji nejen AI, ale technologií obecně. nst Přečíst článek

Peter Thiel opět větří budoucnost. Chce uspět v revoluční jaderné technologii Leaders Zatímco Češi chtějí masivně investovat do konvenční jaderné energie, inovátoři ze Silicon Valley už jdou dál. Proslulý investor a přítel Elona Muska Peter Thiel prostřednictvím svého fondu Founders podpořil start-up pracující na vývoji moderního jaderného paliva pro malé, takzvaně modulární reaktory. Důvodem je snaha urychlit vývoj nových energetických zdrojů, které mají naplnit enormně rostoucí požadavky technologického sektoru. Stanislav Šulc Přečíst článek