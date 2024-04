Matka Googlu zvažuje koupi HubSpot. Má jí o její dosud největší akvizici

Matka Googlu, americká společnost Alphabet, chystá svojí dosud největší akvizici. Zvažuje koupi HubSpot, která je dodavatelem reklamního softwaru pro velké klienty.

Reklama

Alphabet chce koupit firmu HubSpot, která dodává software pro marketing, prodej a zákaznický servis. S odvoláním na obeznámené zdroje to napsala agentura Reuters, podle níž by se jednalo o dosud největší akvizici Alphabetu.

Tržní hodnota HubSpotu činí 35 miliard dolarů (přes 815 miliard korun). Firma měla na konci prosince k dispozici hotovost 110,9 miliardy dolarů. Případná nabídka by se musela vypořádat se zvýšenou regulační kontrolou odvětví.

Rovina spekulací

Zástupci Alphabetu se v minulých dnech sešli s investičními bankéři Morgan Stanley ohledně potenciální nabídky, uvedly zdroje. Diskutovali o tom, kolik by Alphabet měl nabídnout a zda by antimonopolní úřady takové spojení povolily, dodaly. Firma zatím nabídku nepředložila a podle zdrojů není jasné, zda tak učiní. Zúčastněné strany na žádost o komentář zatím nereagovaly.

Společnost HubSpot, která vstoupila na burzu v roce 2014, poskytuje marketingový software firmám, které mají obvykle až 2000 zaměstnanců. Loni dosáhla tržeb 2,2 miliardy dolarů a vykázala čistou ztrátu 176,3 milionu dolarů. Navzdory této ztrátě jsou investoři nadšeni vyhlídkami na její růst. Akcie HubSpotu za uplynulých 12 měsíců zvýšily svou hodnotu o více než 60 procent.

Případná akvizice by rozšířila nabídku společnosti Google na rychle rostoucím trhu softwaru pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a umožnila by jí získat širší základnu podnikových klientů, kteří utrácejí za marketing a reklamu. Co se týče regulace, Alphabet by mohl argumentovat tím, že akvizice by posílila konkurenci v odvětví a zpochybnila by dominantní společnost Salesforce.

Akcie HubSpotu včera zavřely se ziskem téměř pět procent. Akcie Alphabetu naopak odepisaly 2,8 procenta.

Propad firmy Apple. Zásah regulátorů smazal biliony z její tržní hodnoty Zprávy z firem Tržní hodnota americké technologické společnosti Apple se po čtvrtečním zásahu regulátorů snížila o 113 miliard dolarů (2,65 bilionu korun), a vzdálila se tak maximu z loňského léta, kdy se Apple stal první veřejně obchodovanou firmou s tržní hodnotou více než tři biliony dolarů. Část analytiků vidí v současné kauze paralelu s firmou Microsoft, kde tažení regulátorů v roce 1998 vyústilo v rozhodnutí, které změnilo způsob, jak Microsoft podniká a jak si buduje postavení na trhu. ČTK Přečíst článek

Historik Niall Ferguson o AI: Tyto otázky určí, jak umělá inteligence změní svět Leaders Skotský ekonomický historik Niall Ferguson je známý svými přesnými popisy technologických a ekonomických inovací. Pro agenturu Bloomberg nyní sepsal šestici klíčových otázek, jejichž odpovědi pomohou lépe chápat revoluci, již přináší současná vlna umělé inteligence. A také ukazuje limity, které první vlna generativní AI zatím má. Stanislav Šulc Přečíst článek

Meta lhala o zásahu reklamy. Její inzerenti mohou žádat stovky miliard odškodnění Zprávy z firem Americká internetová společnost Meta Platforms bude muset ve Spojených státech čelit hromadné žalobě ze strany inzerentů. Rozhodl o tom ve čtvrtek odvolací soud v San Francisku. Žaloba tvrdí, že firma inzerentům účtovala nadměrné ceny, protože podvodně nadhodnocovala počet lidí, které může reklamou oslovit. Informovala o tom agentura Reuters. ČTK Přečíst článek