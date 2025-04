Odplata za šikanózní cla. Hongkongská pošta přerušila zásilky do USA

Hongkongská pošta přerušila zásilky do Spojených států po moři. Od 27. dubna pozastaví i leteckou přepravu zásilek se zbožím. Hong Kong Post to podle agentury Reuters zdůvodnila americkými cly, které označila za šikanózní.

Hongkongští občané by se při zasílání zboží do Spojených států „měli připravit na to, že budou platit přemrštěné a nepřiměřené poplatky kvůli nepřiměřenému a šikanóznímu jednání ze strany USA,“ uvedla hongkongská pošta. „Spojené státy se chovají nerozumně a cla uvalují zneužívajícím způsobem. Hongkongská pošta rozhodně nebude jménem USA vybírat žádná takzvaná cla,“ dodala s tím, že běžných zásilek, které obsahují jen listiny, se opatření nedotkne.

Hongkong je zvláštní administrativní oblast Číny. Podle oznámení americké vlády se na něj vztahují stejná cla jako na Čínu.

Bývalá britská kolonie byla dlouho známá jako centrum volného obchodu. Čína tam ale v roce 2020 zavedla rozsáhlý zákon o národní bezpečnosti, což vyvolalo kritiku ze strany USA a vedlo k odebrání zvláštního statusu tohoto finančního centra podle amerického práva.

Hongkongská pošta uvedla, že důvodem opatření bylo zrušení výjimky de minimis, která umožňovala vyhnout se placení cel v USA za balíčky v hodnotě nižší než 800 dolarů (asi 17 700 korun). Zdůvodnila je také zvýšením celních sazeb na poštovní zásilky z Hongkongu obsahující zboží do USA od 2. května.

