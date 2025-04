„Neprodejné.“ Eskalace vzájemných cel zmrazila obchod Číny a USA

Peking uvedl, že při současných celních sazbách již americké zboží vyvážené do Číny nemá na trhu žádnou životaschopnost. Další „celní hry“ Washingtonu bude ignorovat.

Navýšení cel na dovoz z Číny americkým prezidentem Donaldem Trumpem výrazně nad 100 procent v podstatě zastavilo většinu obchodu mezi oběma zeměmi. Televizi CNBC to řekla ekonomka Erica Yorková z think-tanku Tax Foundation. Peking v pátek uvedl, že americké zboží je v tuto chvíli v Číně neprodejné, a proto bude napříště ignorovat případné další navyšování amerických cel. Celní sazby na čínský dovoz do USA nyní dosahují 145 procent. Peking v pátek oznámil navýšení odvetného cla na 125 procent. Čína byla přitom dosud třetím největším obchodním partnerem USA.

„Stále mohou existovat některé věci bez náhrady, které musí společnosti prostě zaplatit, ale většina se utne,“ uvedla Yorková.

„Při současných celních sazbách již americké zboží vyvážené do Číny nemá na trhu žádnou životaschopnost,“ uvedla pekingská celní komise podle hongkongského listu South China Morning Post s tím, že případné další „celní hry“ Washingtonu bude ignorovat. „I kdyby USA dále zvýšily cla na ještě vyšší úroveň, bylo by to ekonomicky bezvýznamné a nakonec by se staly v dějinách světové ekonomiky terčem posměchu,“ dodala komise.

Podle Tax Foundation jsou současné obchodní bariéry v USA nejvyšší od 40. let 20. století. Nová Trumpova cla přinesou federálnímu rozpočtu dodatečných 171,6 miliardy dolarů (3,78 bilionu korun), což podle Yorkové představuje největší navýšení daňové zátěže Američanů od roku 1993. Tax Foundation je považována za propodnikatelskou a konzervativní organizaci.

Trump nejdříve na dovoz z Číny uvalil desetiprocentní clo. Na začátku března tuto sazbu zdvojnásobil na 20 procent. Odůvodnil to údajným podílem Pekingu na americké zdravotní krizi v souvislosti s drogou fentanyl. Bílý dům tvrdí, že z Číny pochází látky používané pro výrobu tohoto opioidu.

Při oznámení takzvaných recipročních cel, kterými chtěl Bílý dům snížit obchodní deficity s partnery, na Čínu uvalil další dovozní poplatek 34 procent. Poté, co Peking na americký dovoz zavedl odvetné clo ve stejné výši, navýšil Trump takzvané reciproční clo na 84 procent. Ve středu jej opět zvýšil na 125 procent, což v součtu s „fentanylovým clem“ znamená zátěž 145 procent.

Obrat ve clech se přeceňuje. Vyzve Čína Trumpovu Ameriku na souboj? Trhy Tomáš Kudela Přečíst článek

Kde se to zastaví? Celková celní zátěž pro Čínu už je 145 procent Politika Celková celní zátěž čínského dovozu do USA teď činí 145 procent. Bílý dům to potvrdil televizi CNBC. ČTK Přečíst článek