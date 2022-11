Od iPhonů k elektrickým náklaďákům. Foxconn investuje do Lordstownu

Největší smluvní výrobce elektroniky na světě, tchajwanská společnost Foxconn, se dohodl na nákupu akcií amerického výrobce nákladních elektrických aut Lordstown Motors.

Foxconn, který je mimo jiné hlavním výrobcem přístrojů iPhone, se stane největším akcionářem Lordstownu. Podíl Foxconnu po koupi akcií za asi 170 milionů dolarů (4,1 miliardy korun) by měl činit asi 18,3 procenta, uvedla agentura Reuters.

Firma tak překoná podíl zakladatele Lordstownu Stephena Burnse, který vlastní 17,2 procenta akcií. Dohodu musí ještě schválit americký výbor pro zahraniční investice CFIUS, který přezkoumává zahraniční investice z hlediska možných rizik pro národní bezpečnost.

Foxconn sází na to, že zopakuje dosavadní úspěch ve smluvní výrobě elektroniky také na rychle rostoucím trhu s elektromobily. V posledních letech zvýšil investice do elektromobilů a polovodičů a oznámil dohody s americkou firmou Fisker a s indickým konglomerátem Vedanta.

Lordstown výtěžek z prodeje akcií použije na financování vývoje nových elektromobilů ve spolupráci s Foxconnem.

Společnost Lordstown také oznámila, že ve třetím čtvrtletí prohloubila ztrátu na 154,4 milionu dolarů z loňských 95,8 milionu dolarů. Lordstown v tomto čtvrtletí plánuje dodat zákazníkům své první pick-upy Endurance, které vyrábí spolu s Foxconnem.

