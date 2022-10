O těsný americký trh elektromobilů začne do čtyř let usilovat další hráč – Sony Honda

Spojení automobilového a technologického giganta Sony a Honda v oblasti výroby elektromobilů by mělo do tří let vyústit do výroby prvních automobilů Sony Honda a do čtyř let k prvním prodejům v Severní Americe a Japonsku. Firmy se pokusí prosadit se na poli, které je již přeplněno tradičními hráči, jako je Tesla, uvedla agentura Bloomberg.

Společnost Sony Honda Mobility bude vyrábět elektromobily v severoamerických závodech Hondy a jejich prodej a zákaznické úpravy na míru budou probíhat primárně online, uvedl generální ředitel společného podniku Yasuhide Mizuno. Společnost dodá první vozy zákazníkům v Severní Americe v roce 2026, ve druhé polovině roku 2026 pak v Japonsku, řekl. Poté budou následovat prodeje v Evropě, uvedl Bloomberg.

Dvě japonské firmy letos spojily své síly ve snaze dohnat konkurenci od velklých a tradičních hráčů Tesly a Volkswagenu až po nováčky, jako jsou čínská Xiaomi a tchajwanská Foxconn Technology Group. Sony očekává, že partnerství jí umožní přístup k desítkám let budovaným odborným znalostem Hondy v oblasti výroby, prodeje a servisu automobilů, zatímco Honda se snaží využít znalosti svého partnera v oblasti zábavy, sítí a senzorů pro autonomní vozidla.

Sázka na software

Snahu Sony vstoupit na trh elektromobilů pak podtrhuje to, že ve vedení společného podniku zasedne i bývalý dlouholetý hardwarový architekt Sony, který dohlížel na vývoj herní konzole PlayStation, Masayasu Ito.

Společnost v budoucnu zváží i levnější modely elektromobilů (EV) a v budoucnu nevylučuje výrobu v jiných regionech, řekl Mizuno. „Chceme vytvořit tým, který dokáže v zámoří vyhrát,“ řekl provozní ředitel Sony Honda Mobility Izumi Kawaniši. „Software bude naší silnou stránkou ve srovnání s našimi konkurenty na trhu EV," dodal.

Akcie společnosti Sony, která hledá nové zdroje růstu, protože se potýká s obavami z recese, uzavřely obchodování poklesem o 0,5 procenta. Cenné papíry Hondy po oznámení vzrostly o procento.

