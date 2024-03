Obyčejná práce: Platy pokladních rostou o tisíce. Stále však zůstávají hluboko pod průměrem

Profese prodavačky v obchodním řetězci se v posledních letech konečně stává atraktivnější. Dříve bídně placeným lidem v posledních letech rostou platy výrazněji než v jiných profesích. Přesto jsou stále téměř o patnáct tisíc korun pod platovým průměrem, který ke konci loňského roku činil 43 tisíc korun.

Zvyšování platů je v rámci hlavních českých obchodních řetězců jedním z hlavních témat. A do dubna by si všichni jejich zaměstnanci měli přijít na lepší peníze. Jako poslední ke zvýšení přistoupila Billa, která nově nabízí základní nástupní plat 27 tisíc korun na pozici pokladní či prodavačky. Řetězec Penny nabízí pokladním základní plat 29 300 korun. K růstu se připojil i Albert, jehož pracovníci na výplatních páskách nově uvidí o deset procent vyšší částku.

Letošní zvyšování platů odstartoval v lednu Lidl, který svým provozním zaměstnancům v obchodech a skladech přidal dva tisíce korun. Způsob odměňování hodlají dále zlepšovat i v řetězci Tesco, kde loni přidávali v průměru osm procent.

Řetězce se brání fluktuaci

„V Tesku na pražském Zličíně pracuji ji desátým rokem. Ne, že by si nás zaměstnavatel příliš hýčkal. V obchodě se ve směně nezastavíme a mnohdy děláme i přes čas, ale jsem tu zvyklá a jinam se mi nechce,” říká čtyřicetiletá Jana, která nastoupila po mateřské dovolené. Zejména kvůli tomu, že na přilehlém sídlišti bydlí. Díky tomu to má do práce pár minut a je spokojená. Platové ohodnocení by si sice představovala lepší, ale říká, že si s letitými kolegyněmi rozumí a má jistotu. Netouží ani po manažerské pozici, či místě vedoucí oddělení. „Je to na hlavu, obrovská zodpovědnost a starosti s celkovým provozem i lidmi,“ říká s tím, že by jí nepřemluvili ani za hromadu peněz.

Pozitivní vývoj

Pokladní a prodavačky se dělí v podstatě do dvou skupin. Na ty, které zůstávají věrné značce, a ty co rychle přebíhají za lepším i kvůli pár stokorunám. „Zažila jsem v Tescu velké zklamání na samém začátku při pracovním zařazení. Manažerka nejprve nevěděla, kam mě zařadit, že prý jsem navíc, tak mě hodila na maso, kde jsem být nechtěla. Již při výběru pozic pro novou prodejnu jsem jednoznačně chtěla do úseku pečiva. Proto jsem po třech dnech snažení o dohodu sbalila a dala v Tescu výpověď,“ popisuje své dřívější zkušenosti dvaapadesátiletá Jiřina, která nyní pracuje za pokladnou v jedné z pražských provozoven řetězce Penny.

Vývoj v posledních letech hodnotí pozitivně. „Dříve to opravdu bylo na hlavu. Peněz minimum, zákazníci nervózní a nepříjemní. A o vedoucích ani nemluvím. To vše se ale mění k lepšímu a mám pocit, že práce „ženy za pultem, nebo kasou“ znovu získává zašlou prestiž. Alespoň od zákazníků je to více znát,” hodnotí současný stav.

Loni průměrná mzda v tomto odvětví maloobchodu představovala 26 300 korun, proti roku 2020 to bylo o 3299 korun více. Pokladní si přilepšili o 3490 korun, minulý rok pobírali v průměru 28 tisíc korun.

