Kolik si vydělá pokladní? Penny přidává zaměstnancům pojedenácté v řadě

Pravidelným přidáváním na mzdách chce vedení maloobchodu zabránit fluktuaci zaměstnanců. Vylepšuje také benefity i rozvoj kariéry.

Obchodní řetězec Penny oznámil, že od března stoupnou bezmála sedmi tisícovkám zaměstnanců mzdy. Základní mzda pokladních bez započítání příplatků se zvýší o 1 300 až 2 000 korun a bude začínat na 29 300 korunách. Penny navyšuje mzdy pojedenácté za posledních devět let. Aktuálně do platového balíku na letošní rok přidává přes 160 milionů korun. Vylepšuje také benefity, například příspěvek na doplňkové penzijní spoření vzroste na 800 korun měsíčně.

Navyšování mezd v Penny pro letošní rok převyšuje o dva procentní body odhadovanou míru inflace ze strany České národní banky (aktuální odhad pro rok 2024 je 2,6 procenta). Výrazně zaměstnancům Penny přilepšilo i loni, kromě 7,5procentního růstu mezd jim plošně vyplatilo v prvních dvou měsících roku i mimořádné odměny. „Zvyšování mezd představuje jeden z důležitých faktorů pro budování dlouhodobé spokojenosti našich zaměstnanců, chceme jim touto cestou poděkovat a vyjádřit, že nám na nich velmi záleží. Tento náš přístup má pozitivní ohlas. Výrazně se zvyšuje počet kolegyň a kolegů, kteří u nás pracují dlouhou řadu let. Více než dekádu je u nás zaměstnáno 1 500 lidí, tedy zhruba každý pátý, a máme i tři stovky kolegyň a kolegů s více než dvacetiletou historií u Penny. Loni jsme také snížili fluktuaci o plných sedm procent. Těší nás, že tento pozitivní trend zaznamenáváme v době, kdy procházíme obdobím výrazného rozvoje naší sítě. Jen od roku 2018 jsme zvýšili počet zaměstnanců o více než desetinu,“ říká Radek Hovorka, jednatel Penny Česká republika. Ten zároveň velmi pozitivně hodnotí i celý proces vyjednávání o růstu mezd s odbory: „Jsou pro nás důležitým partnerem v sociálním dialogu, diskuse byly velmi konstruktivní a na dlouhodobé partnerské úrovni.“

Růst mezd u pokladních znamená, že si v základu jednotliví zaměstnanci přilepší o 1 300 až 2 000 korun měsíčně v závislosti na délce pracovního poměru. PENNY zaměstnancům navíc vyplácí další příplatky a atraktivní benefity.

Firma letos také navazuje na loňskou praxi, kdy vedoucím pracovníkům prodejen převedla čtvrtletní odměny do základní mzdy, což jim dalo větší jistotu a posílilo jejich loajalitu k firmě. V letošním roce tuto pozitivní změnu PENNY nabídlo i zaměstnancům v logistice.

Penny má po celém Česku 421 diskontních obchodů, což představuje nejhustší prodejní síť na trhu. Svoji pozici bude i nadále posilovat otevíráním nových prodejen. „To, že jsme lidem blízko, není výhodou pouze ve vztahu k zákazníkům, krátké vzdálenosti na dojíždění do práce oceňují i naši zaměstnanci a pomáhá nám to také při náboru nových pracovních sil. Lidé v porovnání s konkurenčními pracovními nabídkami při práci v Penny ušetří čas i prostředky na dojíždění do zaměstnání,“ doplňuje Michal Batelka, vedoucí personálního oddělení Penny. Penny zároveň s ohledem na rozvoj své sítě akceleruje program práce s talenty, kteří se v rámci ročního školení připravují na práce vedoucích prodejen a oblastních vedoucích. „Více než polovina absolventů nastupuje následně na vedoucí místa,“ říká Michal Batelka.

Penny také přichází s vylepšeními v oblasti benefitů. Roste příspěvek na doplňkové penzijní spoření na 800 korun měsíčně, na 15 000 korun se zvýšily odměny za doporučení nových zaměstnanců na prodejnách, společnost i přes legislativní omezení zachovává všechny ostatní benefity.

Odbory chválí

Řetězec se také výrazně zaměřil na investice do vzdělávání zaměstnanců. Novinkou jsou vzdělávací akademie pro manažery prodejen, které se mimo jiné zaměřují na budování pozitivní nálady na pracovišti. Zjednodušuje se i přijímací proces pro nové zaměstnance s důrazem na plynulé zaškolení a pohodový vstup do zaměstnání. Na základě podnětů od pracovníků logistiky firma investovala do rekonstrukcí denních místností, šaten a sprch.

Dohodu o růstu mezd si pochvaluje i sociální partner firmy. „Naší snahou bylo vyjednat zaměstnancům co nejlepší mzdové a pracovní podmínky. Dosažená dohoda s vedením Penny reflektuje současnou situaci a je dobrým řešením pro zaměstnance,“ říká Bohumír Dufek, předseda OSPZV-ASO ČR. Prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Renáta Burianová jej doplňuje: „Jsme velmi spokojení s tím, že jsme dospěli k rychlé shodě ohledně růstu mezd, dosažený výsledek představuje velmi dobrý stabilizační prvek pro sociální situaci zaměstnanců.“

