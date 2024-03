Obyčejný byznys: Tetování již není tabu, zájem roste nejen u mladých

Tetování v České republice již dávno není tabuizovaná výsada kriminálního polosvěta. Barevnými motivy si tak nechávají trvale krášlit tělo lidé všech věkových i příjmových kategorií. Tetovací salóny si tak na nouzi nestěžují.

Urostlý padesátník Marek Slavík se profesi tatéra věnuje již přes třicet let. V mládí ho do tajů umění zasvětil otec, pak se svými výtvarnými kreacemi pokračoval během vojenské služby. Koncem osmdesátých let minulého století se zájem o tetování začal pomalu probouzet. Na vojně k tomu byl navíc v té době čas a prostor. Záklaďáci se nechávali tetovat z frajeřiny, pro ukrácení nudy, nebo v tom hledali zábavu.

Marek sloužil u výsadkářů a ve fyzické kondici se udržuje stále. Posilovací nářadí má i ve svém salonu, kde cvičí, když čeká na zákazníky. Dominantou příjemného přízemního prostoru však je tetovací stůl, silná lampa a další potřeby pro tetování. Vše na svém místě a dokonale sterilní.

„Za ty roky pod mými tetovacími jehlami prošly desítky tisíc zákazníků. V tetování platí základní pravidlo. Máte jen jeden pokus, gumovat nejde. Proto je důležitá detailní přesnost a preciznost. Od tvorby návrhu, jeho přenesení na tělo po samotnou realizaci,” říká tatér. Klient má však být hlavně uvolněný. To má umožnit i klidná a příjemná reprodukovaná hudba, která se nese salónem.

Bolí to

Být uvolněný se hezky řekne, ale tisíce vpichů do kůže tetovacím strojkem opravdu bolí. Proti ručnímu tetování jehlou, bod po bodu, je to jiné. Jako by vám ruku projížděl šicí stroj. Nejhorší jsou dlouhé linie na částech těla s jemnou kůží a nízkým svalovým podkladem. To pak některé klientky a klienti zvládají hůře. „Každému před zapnutím strojku povím: Kdykoli můžete říct pauza a já práci přeruším. Klientovi naliji ledový čaj, uvolní se a můžeme pokračovat,” popisuje tatér průběh operace, která může trvat hodinu, ale mnohdy déle.

Tetovací studio Archiv Marka Slavíka

K Markovi se totiž objednávají i cizinci, kteří si pro tetování vyhradí část dovolené a pak u něj v salonu tráví s přestávkami třeba týden. „Domů pak odjíždějí se svým vysněným barevným motivem třeba na celých zádech,” uvádí Marek příklady své práce.

Ceny si pan Slavík určuje dle velikosti a náročnosti motivu. „To nejde říct, jako třeba u obkladače, který si vezme 500 korun za metr čtvereční, tady jednotková cena za čas a práci neexistuje. Snažím se být pro klienty cenově dostupný, ale zase ne za každou cenu. Malé, a ne příliš náročné tetování tak vyjde zhruba na tisícovku, horní hranice se definovat prakticky nedá,” počítá tatér.

S tatéry se roztrhl pytel

Na nezájem si rozhodně nestěžuje, ale s úsměvem říká, že v době pandemie, kdy bylo vše zavřené, se v každém druhém probudil tatér, který si zdobením svých přátel nebo sám sebe krátil čas. „Z některých, tehdy začátečníků, se tak pro nás profesionály stala konkurence. S rostoucím zájmem o tetování napříč generacemi se dá říct, že v každém pražském baráku bydlí někdo, kdo se jím, ať už aktivně, nebo pasivně, baví. Rozšíření zájmu pomáhá i nám, protože s náročnějšími pracemi pak chodí zákazníci do salónů.”

Marek ale připomíná i další faktor, který tetovacím salónům prospívá, a to je návrat turistů. Služby tatérů jsou totiž v Česku na velmi profesionální úrovni. A přitom stále levnější, než je tomu v západních zemích.