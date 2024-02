Obyčejný byznys: V Družstvu byl klid, jako živnostník jsem se nadřel mnohem víc, říká zámečník

Josef Kučera se vyučil zámečníkem koncem sedmdesátých let a řemeslu se stále věnuje. „Po zhruba 45 letech práce se železem mám na co vzpomínat,” říká s tím, že teď už živnost postupně utlumuje. Přinášíme další díl seriálu Obyčejný byznys.

Na své začátky v osmdesátých letech vzpomíná Josef rád. Po vojně jsem u nás na vsi nastoupil do JZD, kde jsem svařoval ohrady, opravoval techniku, a vlastně dělal všechnu práci se železem,” popisuje profesní start.

V té době se také oženil a s pomocí družstevní půjčky a materiálu postavil rodinný domek. Čas ubíhal až přišel rok 1989 a následné změny. „Začátkem devadesátých let se poměry v JZD výrazně změnily, přišly restituce a družstvo se výrazně zmenšilo,” vykresluje porevoluční dobu a její dopady na vesnici. Družstvo začalo zeštíhlovat i personálně, nejdřív dle něj skončila truhlárna a pak přišli na řadu zámečníci a další profese. „JZD už dál řemeslníky nemohlo udržet, protože se snížily výnosy a tím i přísun peněz,“ vypráví.

„S hledáním nové práce to bylo na vsi i v okresních městech špatné. Všude byla naopak nervozita z propouštění. Navíc nemám řidičák, tak by bylo těžké někam dojíždět,” popisuje Josef divoká devadesátá léta.

Na vlastních nohou

Rozhodování o tom, kam se vrtnout měl o to jednodušší. Zaměstnat v oboru se prakticky nemohl, a tak se pustil na cestu drobného živnostníka. Od družstva si pronajal nevyužitou stodolu a začal zařizovat dílnu. Štěstí v začátcích měl i v tom, že JZD mu za zůstatkovou cenu odprodalo vybavení ze svého zrušeného zámečnictví. Mašiny tak měl, prostor taky a teď začala nejdůležitější část podnikání. Musel sehnat zákazníky. „Nejdřív jsem v podstatě pokračoval v práci pro družstvo a nová hospodářství, pak se začali obracet i další klienti a živnost se začala rozbíhat,” pokračuje ve svém vyprávění.

Největší posun živnostenské kariéry zažil v půli devadesátých let, kdy získal dlouhodobou zakázku pro nedalekou designovou firmu, která na export vyrábí kovový nábytek a bytové doplňky. „To byl opravdu zlom. Pravidelně vozili kamion kovových polotovarů a já je kompletoval. Opakovalo se to v intervalu zhruba dvou týdnů a spolupráce trvá v podstatě dodneška, ale už ji utlumuji a velké zakázky musím odmítat,” hovoří o současném pracovním vytížení.

Důvodů k tomu má několik. Družstvo neúnosně zvedlo nájemné, zdražily energie, s blížící se sedmdesátkou ubývá sil, a hlavně si vybudoval menší dílnu u svého domu, kde má veškeré potřebné vybavení včetně kovářské výhně. „Celý život jsem si chtěl vyzkoušet technologické postupy při kování nožů. Na to mám teď konečně čas. K tomu vykovávám drobné doplňky, které pak vnučka prodává na poutích, či trzích,” říká o své zábavě i přivýdělku na hospodu k důchodu.

Na peníze si zámečník nestěžuje. „Nepotřebuju auto, všude si zajedu na kole, nekouřím a tady ve vsi si seženu co potřebuju, k doktorovi mě hodí jednou za čas dcera a žijeme s manželkou skromně,” říká Josef, který za svou jedinou neřest považuje pivo. „Obden s kamarády chodíme do hospody u hřiště, probereme novinky dáme tak pět piv a jdeme spát. Tady na vsi, a navíc v penzi je život jednoduchý, hlavně nikam nespěcháme,” popisuje zámečník, který je zároveň vášnivým holubářem.

