Obnova vozového parku ČD: letos až za 20 miliard korun, dál rozhodnou kraje a stát
České dráhy (ČD) plánují v letošním roce investovat do vozového parku až 20 miliard korun. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset především na požadavcích objednatelů dopravy, tedy krajů a státu. Sdělil to mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.
Letos dopravce dokončí dodávky 28 motorových jednotek RegioFox, 30 lokomotiv Siemens Vectron a 36 vozů pro soupravy ComfortJet, ve druhé půli roku převezme sedm jednotek RegioFox od výrobce Pesa a šest lokomotiv Siemens Vectron. Většina letošních dodávek už dorazila v prvním pololetí.
Ve výrobě a schvalování je nyní 15 duálních elektro-bateriových jednotek RegioPanter pro Moravskoslezský kraj za 3,5 miliardy korun. Částka zahrnuje mimo jiné také školení. Do provozu by měly být uvedeny začátkem příštího roku.
„V různém stadiu je pak větší počet zadávacích řízení, která mají pokrýt požadavky objednatelů na obnovu vozidlového parku v příštích letech. Zájem objednatelů směřuje především k elektrickým a duálním elektro-bateriovým jednotkám," uvedl Šťáhlavský. Jde například o velkokapacitní jednotky EMU 400, které mají sloužit v příměstské dopravě v Praze a Středočeském kraji.
Není to tak dávno, co se velká část místní elity vzhlédla v Polsku. Milovali na něm v podstatě vše, ale zejména odvahu a rychlost, s níž v posledních deseti letech buduje dálnice, a vůbec to, jaké to je skvělé místo pro investice. Jenomže pak někdo začal tu pohádku nabourávat realitou, která se moc nehodí. A teď část podnikatelů zjišťuje, že ne vše polské je tak fantastické, jak se tady vypráví.
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Názory
Není to tak dávno, co se velká část místní elity vzhlédla v Polsku. Milovali na něm v podstatě vše, ale zejména odvahu a rychlost, s níž v posledních deseti letech buduje dálnice, a vůbec to, jaké to je skvělé místo pro investice. Jenomže pak někdo začal tu pohádku nabourávat realitou, která se moc nehodí. A teď část podnikatelů zjišťuje, že ne vše polské je tak fantastické, jak se tady vypráví.
Vedle nových vlaků ČD letos uvádějí do provozu modernizované motorové vozy RegioSpider z druhé ruky. Už začaly jezdit na Benešovsku a postupně se objevují také na Mladoboleslavsku a Nymbursku.
S některými staršími a nepotřebnými vozidly se dopravce v tomto roce loučí, například s motorovými vozy řady 809 a 810, které jsou označované jako orchestrion, nebo řady 854, takzvanými hydrami. ČD letos také nabídly k prodeji elektrické lokomotivy rakouské řady 1216 – Taurus a české řady 380.
Ukončení provozu se týká i dalších řad lokomotiv nebo klasický 80. a 90. let minulého století včetně některých typů vozů modernizovaných ve druhé polovině 90. let.
Zrušený tendr
Ve středu ČD zrušily tendr na dodavatele až 90 nových vagonů pro rychlost až 230 kilometrů za hodinu, který vypsaly loni v srpnu. Důvodem bylo to, že jediná přijatá nabídka, kterou podalo konsorcium Siemens Mobility a Škoda Group, přesáhla předpokládanou hodnotu nabídky. Byla osm miliard korun, nabídka od konsorcia činila 8,36 miliardy.
ČD v posledních čtyřech letech investovaly do obnovy a modernizace vozového parku celkem zhruba 60 miliard korun. Od roku 2022 pořídil dopravce přibližně 700 nových vozidel, čímž snížil průměrné stáří vlaků2035 plánuje podle dřívějších vyjádření průměrné stáří snížitna 20 let.
Skupina ČD loni hospodařila se ziskem 1,837 miliardy korun před zdaněním, v roce 2024 dosáhla zisku 1,262 miliardy. Loni ČD přepravily 168 milionů cestujících, meziročně o 800 tisíc méně. ČD jsou akciovou společje stát.
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A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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