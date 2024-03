Spor Českých drah a Škody Transportation o lokomotivy míří k Ústavnímu soudu

České dráhy se obrátily na Ústavní soud (ÚS) kvůli neúspěšné arbitráži se strojírenskou firmou Škoda Transportation. Arbitráž stanovila, že dráhy musí doplatit firmě 1,2 miliardy korun za dodávku lokomotiv. Následoval vleklý soudní spor, na přelomu roku však dovolání státního dopravce odmítl Nejvyšší soud. Podání stížnosti je patrné z justičních databází.

Nejvyšší soud rozhodoval dvakrát. Napoprvé uznal námitku Českých drah, že se justice měla zabývat možnou podjatostí jednoho z rozhodců. Spor se tak vrátil k městskému soudu, který znovu žalobu zamítl. Nebyl prý důvod pochybovat o nestrannosti rozhodce. Verdikt následně potvrdil i Vrchní soud v Praze a nakonec i Nejvyšší soud.

„Odvolací soud v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dospěl ke správnému závěru, že mezi rozhodcem a žalovanou nebyl vztah ekonomické závislosti, natož v určité intenzitě, který by založil pochybnost o jeho nepodjatosti,” stojí v rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Čtyři roky zpoždění

„Soudní rozhodnutí respektujeme. Máme však nadále za to, že na straně jednoho rozhodce existoval signifikantní střet zájmů, protože byl v době vydání rozhodčího nálezu partnerem skupiny společností, z nichž jedna zpracovávala důležitý důkaz (znalecký posudek) pro druhou stranu sporu,” řekl v lednu mluvčí Českých drah Filip Medelský. Rozhodce podle něj měl být z řízení vyloučen.

Národní dopravce si u Škody objednal 20 lokomotiv zhruba za 2,5 miliardy korun. Lokomotivy měl převzít roku 2009, první stroje ale dostal až v roce 2013. Škoda obhajovala pozdní dodání změnou předpisů během vývoje lokomotiv a obrátila se na arbitrážní soud s požadavkem na doplatek kupní ceny.

Dráhy se naopak dožadovaly miliardové pokuty za pozdní dodávku. Arbitráž v roce 2015 přiznala Škodě Transportation za lokomotivy doplatek 1,2 miliardy korun. Dráhy rozhodnutí arbitráže neuznaly a snažily se rozhodnutí zvrátit soudní cestou.

