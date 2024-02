Až 100 kilometrů za hodinu. Taková je rychlost lokomotiv repasovaných za 700 milionů

České dráhy mají již zpět všech 14 lokomotiv řady 742, které daly ke kompletní modernizaci do společnosti CZ Loko. Stalo se tak prakticky o rok dříve, neboť kontrakt za více než 684 milionů korun předpokládal dokončení posledního vozidla až v listopadu 2024.

„Zrychlení této série modernizací bylo prakticky jedinou možností, jak alespoň částečně udržet ekonomiku projektu v reálných mezích. V té době, těsně po podpisu smlouvy, začala válka na Ukrajině a dodavatelské řetězce se rozpadly. Enormně se zdražily ceny prakticky všech komponentů a nám hrozil katastrofický scénář. Tímto jsme mu předešli. Bezesporu ke spokojenosti zákazníka, který mohl vozidla dříve využívat,“ říká Jan Kutálek, člen představenstva a obchodní ředitel CZ Loko.

V rekordním čase se firmě přitom podařilo zvládnout změnu dodavatele systému ETCS, poté co Alstom nečekaně a nekompromisně ukončil výrobu systému EBICAB, používaného v této řadě. Proto CZ Loko přešlo na nový systém Auriga španělského výrobce CAF. V minulosti už CZ LOKO se stejným projektem uspělo u ČD Cargo, pro které v letech 2018 až 2022 zmodernizovalo 50 lokomotiv této řady, dalších 25 bude dodáno do konce roku 2024. Probíhá také modernizace 20 strojů pro ZS Cargo Slovakia. Další vozidla vlastní dopravci CER, Rail Cargo Carrier nebo ostravský ODOS.

Obnova vozového parku pokračuje

„Veškerou integraci a zkoušky jsme museli dělat úplně od začátku a to není snadné. U sériových lokomotiv, kde španělský systém rovněž nasazujeme, aktuálně plánujeme přepínání do režimu Switch-On,“ uvedl Jan Kutálek. Vozidlo je pak plně způsobilé k ostrému komerčnímu provozu pod ETCS na tuzemské železniční síti. „Komplexní modernizace lokomotiv řady 742 na EffiShunter 1000M je součástí naší Strategie 2030, v níž obnovíme významnou část vozidlového parku,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu. Oceňuje přitom, že CZ LOKO zvládlo zakázku ve složitých vnějších podmínkách v původní ceně a s předstihem. „Mezi našimi dodavateli je bohužel takové plnění zakázek zcela ojedinělé,“ dodal.

Zůstal jen podvozek

Technologicky náročná modernizace řady 742 na řadu 743.2 pro níž CZ Loko používá obchodní název EffiShunter 1000M, z lokomotiv ČKD z let 1977 až 1988 dělá prakticky nové stroje. Ty jsou také vybaveny online monitoringem a diagnostikou a novou generací trakční a pomocné výzbroje. Původní zůstává jen podvozek a hlavní rám, i tyto části ale procházejí hlavní opravou a mnoha úpravami. Výkon spalovacího motoru 1000 kW umožňuje maximální rychlost 100 kilometrů v hodině. „Modernizace prodlužuje životnost lokomotiv při zásadním zvýšení komfortu a bezpečnosti práce našich zaměstnanců, zjednodušuje údržbu a snižuje emise,“ uvedl Jiří Ješeta.

