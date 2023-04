Tykačova firma koupila práva na těžbu dvou miliard tun uhlí ve Spojených státech

Česká skupina Sev.en Global Investments, která patří do skupiny Sev.en finančníka Pavla Tykače, koupila těžební práva k více než dvěma miliardám tun uhlí ve Spojených státech. Náklady na nákup práv neuvedla. Kromě toho skupina chystá i další investice v zahraničí.

Reklama

Sev.en Global Investments, která od loňského roku řídí všechny zahraniční investice skupiny Sev.en, transakci dokončila před několika dny prostřednictvím své dceřiné společnosti Golden Eagle Land Company. Tu skupina založila před dvěma lety s cílem investovat do nákupu těžebních práv na uhlí a další nerostné suroviny v Americe. Uhelné rezervy česká skupina koupila od společností Colt a Ruger Coal Company od amerického miliardáře Chise Clinea.

Třicetiletá dcera miliardáře Tykače za stamiliony koupila elektrotechnickou skupinu Eltodo Money Dcera podnikatele Pavla Tykače koupila stoprocentní podíl ve skupině Eltodo. Firma je dodavatelem elektrotechnických technologií se zaměřením na energetiku, dopravu, veřejné osvětlení či telekomunikace. Jejím dosavadním vlastníkem byl podnikatel Libor Sadílek. Podle odhadu webu E15.cz se prodejní cena mohla pohybovat ve stovkách milionů korun. Na transakci upozornil server MotejlekSkocdopole.com. ČTK Přečíst článek

„Nákup pozemků a těžebních práv je oblast, která je pro nás mimořádně zajímavá jak ve Spojených státech, tak v Austrálii. Vlastnictví těžebních práv nám umožňuje inkasovat platby za vytěžený nerost. Samotnou těžbu a dodání suroviny na trh zajišťují etablované těžební společnosti. Hledáme aktivně další podobné akviziční příležitosti těžebních práv, a to i na další suroviny, jako jsou zemní plyn, ropa, uran, ale i nikl nebo lithium. Samozřejmě platí i nadále, že se díváme i na řadu možností jak rozšířit naše portfolio těžebních kapacit,” uvedl generální ředitel Sev.en Global Investments Alan Svoboda.

Na třech kontinentech

Nová akvizice rozšíří dosavadní portfolio Sev.en Global Investments v USA. Supina v současnosti vlastní také dvě společnosti, které působí ve čtyřech uhelných pánvích v amerických státech Wyoming, Ohio, Illinois a West Virginia. Na nich vlastní mimo jiné přes 200 milionů tun prokázaných zásob metalurgického a termálního uhlí.

Tykač bude dál zpracovávat odpad z elektráren. Koupil k tomu firmu Zprávy z firem Energetická skupina Sev.en Energy podnikatele Pavla Tykače koupila stoprocentní podíl ve společnosti Silo Transport, která zpracovává a prodává vedlejší energetické produkty. Hodnotu akvizice firma nezveřejnila. ČTK Přečíst článek

Reklama

Skupina Sev.en Global Investments od začátku loňského roku řídí všechny dosud realizované zahraniční investice Sev.en Group. Kromě tradiční energetiky a těžby se zaměřuje i na další odvětví jako například ocelářství, petrochemickou výrobu a další průmyslové sektory. Skupina je dnes zastoupena na třech kontinentech, kromě Evropy také v Austrálii a ve Spojených státech amerických. Do portfolia skupiny v Austrálii patří Delta Electricity s termální elektrárnou a uhelnými doly i Salt Lake Potash zabývající se těžbou potaše. Ve Spojených státech Sev.en Global Investments vlastní Blackhawk Mining zabývající se těžbou metalurgického uhlí a Golden Eagle Land Company, která sdružuje pozemky a těžební práva.

Skupina Sev.en je významnou společností na energetickém trhu v České republice. Patří do ní hnědouhelné elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárna Kladno, Teplárna Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy.