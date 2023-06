Nike těží z oživení v Číně, i přes slevové akce zvýšil tržby o pět procent.

Americký výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike zvýšil ve čtvrtém finančním čtvrtletí tržby o pět procent na 12,8 miliardy dolarů (279 miliard korun), a překonal tak odhady analytiků. Nové slevové akce ale poškodily firemní marže. Firma to uvedla ve svém čtvrtečním sdělení.

Analytici v anketě společnosti Refinitiv odhadovaly tržby na 12,59 miliardy dolarů. Největší světový výrobce sportovního oblečení těžil z oživení v Číně, kde tržby po skončení přísné proticovidové politiky stouply o 16 procent.

Bohatí zákazníci nakupovali po odstranění protipandemických opatření ve velkých čínských městech oblíbené boty Nike včetně modelů Invincible 3 a Jordan Mid-1.

Tržby v USA výrazně zpomalily

Tržby na největším trhu firmy, kterým je Severní Amerika, sice vzrostly o pět procent, byl to ale nejpomalejší růst za čtyři čtvrtletí. Na vině je podle agentury Reuters vysoká inflace. Kvůli tomu, že lidé více šetří, začali maloobchodníci omezovat objednávky.

Firma nabízela více slev, aby se zbavila přebytečných zásob oblečení a obuvi, což do jejích obchodů přilákalo další zákazníky. To však ublížilo maržím, které klesly o 1,4 procentního bodu na 43,6 procenta.

Tržby za celý rok vzrostly o deset procent na 51,2 miliardy dolarů. Čistý zisk se snížil o 16 procent na 5,1 miliardy dolarů.

