Adidas loni kvůli rappera Westa přišel o čtyři pětiny zisku. Letos poprvé za třicet let čeká ztrátu

Německému výrobci sportovní obuvi a oblečení Adidas loni klesl zisk z běžné činnosti o 83 procent na 254 milionů eur (bezmála šest miliard korun). Firma se potýkala s vysokou inflací a problémy v Číně, kvůli obviněním z antisemitismu pak zrušila spolupráci s rapperem Kanyem Westem. Adidas to uvedl s tím, že letos by mohl zaznamenat první celoroční ztrátu za 30 let. Firma také sníží dividendu.

Reklama

Hrubá marže klesla o 3,4 bodu na 47,3 procenta. Tento ukazatel měří ziskovost firmy, obecně je to hrubý zisk jako procentní podíl na tržbách. Adidads navrhuje vyplatit za loňský rok dividendu 0,70 eura na akcii. V předchozím roce činila dividenda 3,30 eura za akcii.

Partnerství s Westem stálo firmu stamiliony dolarů

Firma se stále vypořádává s následky ukončení partnerství s Westem, které přineslo lukrativní řadu tenisek Yeezy. Od 1. ledna firmu vede Björn Gulden, podle nějž se Adidas musí znovu zaměřit na svou hlavní činnost. Firmu podle ředitele čeká přechodový rok, než se v dalších letech vrátí k zisku.

Twitter zablokoval účet rapperovi Ye kvůli jeho lásce k Hitlerovi a svastice Leaders Americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West, upustil od převzetí internetové sociální sítě Parler, která je populární hlavně mezi americkými konzervativci. Ye ve čtvrtek v rozhovoru s dezinformátorem Alexem Jonesem řekl, že „má rád (Adolfa) Hitlera" a v jiné části, že „má rád i nacisty". Podle společnosti Parlement Technologies, která síť vlastní, rozhodnutí o neuskutečnění prodeje padlo už v listopadu a nesouvisí s rapperovými nejnovějšími výroky, které nepřímo odsoudil i americký prezident Joe Biden. ČTK Přečíst článek

Adidas uvedl, že se stále rozhoduje, co udělá se zásobami neprodaných bot Yeezy. Ukončení spolupráce s rapperem Westem firmu ve čtvrtém čtvrtletí stálo 600 milionů eur (14,1 miliardy korun) na tržbách, boty Yeezy by letos odhadem vynesly 1,2 miliardy dolarů. Kromě Westa se firma loni předčasně rozloučila s generálním ředitelem Kasperem Rorstedem. Jeho odchod Adidas podle výroční zprávy vyjde téměř na 16 milionů eur.

Americký rapper Kanye West, který si začal říkat Ye, přišel v říjnu i o status dolarového miliardáře poté, co s ním kromě Adidasu rozvázalo spolupráci několik dalších velkých korporátních partnerů kvůli jeho antisemitským výrokům. Jeho jmění se podle Forbesu smrsklo na 400 milionů dolarů (9,7 miliardy korun).

Rapper Ye se jim dostal pod kůži, dnes toho litují. V Londýně jim tetování odstraní zdarma Enjoy Londýnské laserové studio nabízí bezplatné odstranění tetování související s kontroverzním rapperem Kanye Westem. Po svých antisemitských výrocích totiž přichází nejen o reklamní smlouvy, ale i fanoušky, napsal server CNN. vku Přečíst článek