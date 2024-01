Nekonečný příběh. Zaměstnanci Liberty Ostrava zůstanou doma další týden

Návrat zaměstnanců Liberty Ostrava do práce se posunuje o další týden. Po jednání s vedením podniku to řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Huť se stále nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkách energií. Nový parní generátor, který umožní bezpečný restart koksárenských baterií, chce huť spustit nejpozději koncem února.

„U provozů, kde bylo minulý týden oznámeno obnovení, to zůstává stejné. Ostatní zaměstnanci zůstávají na překážkách na straně zaměstnavatele. Jsme pořád ubezpečováni, že jednání mezi Liberty Ostrava a Tameh Czech pokračují,” řekl Slanina.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky. Většina jejích zaměstnanců, stejně jako zaměstnanci jejího dodavatele energií Tameh Czech (dohromady zhruba 6000 lidí), je od loňského 22. prosince doma a většina jejich provozů stojí. Huť je bez energií, protože Tameh jejich dodávky zastavil.

Zatímco huť chrání od loňského prosince před věřiteli (především před insolvenčními návrhy a exekucemi) moratorium vyhlášené soudem, Tameh skončil v prosinci v úpadku. Uvedl, že mu jeho jediný zákazník Liberty Ostrava za služby už půl roku neplatí. Insolvenční správce Dominik Hart uvedl, že pohledávka Tamehu za Liberty činí zhruba 1,8 miliardy korun.

Rozjede se pec číslo 3?

Do práce v huti chodí celou dobu jen lidé, kteří pracují na nezbytné údržbě nebo udržují v takzvaném teplém útlumu koksovnu. Celkem jde asi o 400 lidí. Před týdnem se k nim přidalo i zhruba 200 pracovníků z provozů výroby pásů a důlních výztuží, které se podařilo napojit na dodávky tepla od společnosti Veolia Energie. U jiných provozů to ale podle odborářů možné není.

Mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková uvedla, že Liberty pokračuje v jednáních se strategickými partnery a zákazníky o nákupu polotovarů (bram a sochorů), aby mohla v následujících týdnech opět zprovoznit i rourovnu. Parní generátor sloužící k restartu koksovny ale huť spustí nejdříve ve druhé polovině února.

„Napojení zemního plynu k novému parnímu generátoru proběhne během první poloviny února. Pracujeme na splnění bezpečnostních a technických podmínek tak, aby mohl být generátor v provozu nejpozději koncem února,” uvedla Zajíčková.

Při teplém útlumu se udržuje podstatně nižší teplo než při běžném provozu. Od října má huť v takovém útlumu i svou poslední fungující vysokou pec číslo 3. Hospodářské noviny dnes napsaly, že vše spíše nasvědčuje tomu, že se pec číslo 3 už nerozjede. Směs v peci podle listu ztuhla, huť rozprodává šrot, který ještě měla na skladě, a další nenakupuje. Šrot je vedle železné rudy a koksu klíčovou surovinou při prvovýrobě oceli. „Vysoká pec číslo 3 je pořád vyhřívaná, pořád je temperovaná,” řekl ale ČTK Slanina.

Společná minulost

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron. Liberty a Tameh se přou o ceny a placení prakticky hned od prodeje huti skupině Liberty.

