Státní EGAP u soudu navrhla omezit majetková práva hutí Liberty

Státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) u soudu navrhla omezit majetková práva hutní společnosti Liberty Ostrava a převést je na insolvenčního správce, informovaly Seznam Zprávy (SZ). EGAP je věřitelem zkrachovalých hutí a stojí také v čele prozatímního věřitelského výboru.

Reklama

Jedním z důvodů, které EGAP k podání návrhu vedly, je vstup polské firmy Donquixote do provozování druhovýroby zahrnující rourovnu, dvě válcovny a drátovnu. SZ však už dříve uvedly, že polskou společnost řídí manažer z Kazachstánu a majitel je neznámý. EGAP návrh pro ČTK neokomentovala.

„Dlužník (Liberty Ostrava) v rozporu se svými povinnostmi dlouhodobě jedná způsobem, který vede ke znehodnocování majetkové podstaty a snižování uspokojení věřitelů dlužníka. Prozatímní věřitelský výbor má současně důvodné pochybnosti o poctivém záměru dlužníka řešit svůj úpadek formou jím avizované reorganizace. Naopak jeho dosavadní jednání může ohrozit sanační řešení úpadku jeho závodu s mnohaletou tradicí a významem přesahujícím moravskoslezský region," stojí podle SZ v návrhu, který předložil právní zástupce EGAP.

Další rána pro Liberty. Hutě nemají žádný reálný finanční plán, říká insolvenční správce Zprávy z firem Insolvenční správce dosud neobdržel od hutní společnosti Liberty Ostrava, která je od června v úpadku, udržitelný plán další činnosti firmy. Způsob řízení pohybu peněz je podle správce založený na improvizaci bez jakékoliv koncepce a racionálního plánu. ČTK Přečíst článek

Rozhodne soud

Omezení práv by se podle SZ mělo týkat právě uzavření smluv o zajištění provozu rourovny a válcovny, ale také nakládání s emisními povolenkami či s vnitroskupinovými pohledávkami. O návrhu EGAP rozhodne Krajský soud v Ostravě.

Reklama

Vstup do provozování druhovýroby prostřednictvím takzvaného tollingu měla zájem i společnost Vítkovice Machinery Trade ze skupiny CE Industries podnikatele Jaroslava Strnada, nabídku však huť Liberty odmítla. Smlouvy uzavřené mezi hutí a firmou Donquixote aktuálně posuzují a kontrolují insolvenční správce společně s odbornými poradci. O převzetí části ostravských hutí projevila zájem také společnost Moravia Steel, pod kterou patří Třinecké železárny.

Tollingová společnost pořídí materiál a poskytne ho výrobci a za zpracování mu dá odměnu. Produkty vlastní a sama je prodá. Insolvenční správce však upozornil na to, že uzavřené smlouvy jsou sice označovány za tollingové, ale jejich povaha zřejmě není standardním tollingem.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy společnost Tameh Czech huti zastavila dodávky energií. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma. Minulý týden Liberty Ostrava oznámila, že předložila odborům návrh na snížení počtu zaměstnanců. Odejít má až 2600 lidí. Slezská huť patří od roku 2019 do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.

Byznys s ocelí už Chrenkovi miliardy nenese Zprávy z firem Zisk skupiny Moravia Steel miliardáře Tomáše Chrenka loni spadl pod 100 milionů korun z předloňských 5,6 miliardy. Firma se potýká s poklesem poptávky i vysokou inflací. Tržby klesly meziročně o necelých 12 procent na 66,6 miliardy. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny zveřejněné ve Sbírce listin. ČTK Přečíst článek

Definitivní konec? Liberty Ostrava se chystá sfouknout koksovnu Zprávy z firem Hutní firma Liberty Ostrava, která je od června v úpadku, chce zavřít koksovnu a chystá se propouštět. Podle odborářů by se propuštění mohlo týkat až 2600 lidí. Společnost má zhruba 5000 pracovníků. Firma návrh na snížení počtu zaměstnanců předložila odborům dnes. Liberty to oznámila v tiskové zprávě, kolika zaměstnanců by se propouštění mohlo týkat, v ní neuvedla. ČTK Přečíst článek