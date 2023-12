Stanjura: Zvažujeme návrh na insolvenci Liberty. Půjčka od státu je vyloučená

Stát jako věřitel hutní společnosti Liberty Ostrava, která má problémy platit své závazky, zvažuje i podání návrhu na insolvenci. Radiožurnálu to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Dodal, že situaci by to ale ztížilo. Zcela vyloučená je pak podle něj finanční pomoc od státu. Stanjura uvedl, že huť má pohledávky v rámci své skupiny sedm nebo osm miliard korun, pokud by tedy vlastník peníze nechal v Liberty Ostrava, žádný problém by nyní nenastal, podotkl. Firma patří od roku 2019 do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Českému státu dluží Liberty Ostrava 1,5 miliardy korun.

Huť ode dneška nebude dostávat žádné energie, protože její dodavatel Tameh Czech skončil v úterý v úpadku a zastavuje provoz. Firma v úterý svým hlavním partnerům představila podrobnosti optimalizačního plánu, který zlepší provozní, obchodní a finanční výsledky společnosti. Tento plán by měl vést k úplnému splacení pohledávek věřitelů společnosti Liberty Ostrava a získal již podporu významného věřitele, uvedla firma v tiskové zprávě. Jméno věřitele firma neuvedla. Podle Stanjury je stát druhým největším věřitelem.

„Jeden z možných scénářů je - a já neříkám, že ho uděláme, nebo navrhujeme - že dáte návrh na prohlášení insolvence takové firmy,“ řekl ministr Radiožurnálu. Doplnil, že návrh na insolvenci zvažují celou dobu. „Podle informací, které máme k dispozici, to samozřejmě ztěžuje tu roli, pokud by takový návrh byl podán a byl soudem potvrzen. Poctivě ale říkám, že zvažujeme všechny možnosti,“ uvedl.

Vyloučil ale finanční pomoc. „Protože taky by se mohlo stát, že druhý den, co státní pomoc poskytneme, ty peníze zase odejdou do ostatních částí té skupiny,“ řekl Stanjura. Podle něj je nyní situace taková, že zatím Liberty plní své povinnosti, a to jak vůči státu, tak vůči zaměstnancům.

Stát vymáhá pohledávku, kterou v září za Liberty Ostrava zaplatila státní pojišťovací společnost EGAP. S firmou stát sjednal splátkový kalendář. „Zatím ho Liberty platí, ale zdaleka nemá splněno. Státu zatím uhradil podnik jenom velmi malou část toho dluhu a podstatná část dluhu zůstává na splacení v příštích měsících a letech,“ doplnil.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. I s dceřiným firmami má 6000 zaměstnanců. Se zástupci skupiny Liberty Steel se ve středu setká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

