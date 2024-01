Energoholding Tameh koupí hlavní akcionář ArcelorMittalu

Polská společnost Tauron přijala nabídku hlavního akcionáře skupiny ArcelorMittal, kterým je společnost AM Global Holding, na převzetí podílu polské společnosti ve firmě Tameh Holding. Její součástí je i Tameh Czech, což je dodavatel energií pro huť Liberty Ostrava. Uvedla to polská televize TVN24, která se odvolává na materiály pro akciovou burzu. Hodnota transakce přesahuje 598 milionu zlotých (3,4 miliardy Kč). Mluvčí společnosti Tameh Czech Patrik Schober uvedl, že se k transakci nemůže vyjadřovat.

Na zprávu polského webu upozornil server iROZHLAS.cz. Firma Tauron Polska Energia doručila osvědčení o přijetí nabídky do sídla AM Global Holding v úterý. Firma podle televize oznámila, že změna vlastnictví podílů nastane ve chvíli, kdy ji na bankovním účtu přibude částka odpovídající prodejní ceně, a to by se mělo stát do 30 pracovních dnů od přijetí nabídky. Tauron si ale vyhradil možnost prodloužení termínu v případě, že dokončení transakce bude vyžadovat souhlas příslušných úřadů.

Tameh Holding je společným podnikem, který firma Tauron Polska Energia a dvě společnosti ze skupiny ArcelorMittal (AM Global Holding a ArcelorMittal Poland) vlastní napůl, každá tedy drží po 50 procentech akcií. Tameh Holding je majitelem 100procentních podílů ve dvou provozních firmách, a sice Tameh Polska a Tameh Czech.t

Firma Tameh Czech je od 19. prosince v úpadku, své pohledávky dosud k ostravskému soudu přihlásilo 12 věřitelů. Zatím největším věřitelem je banka Raiffeisen, jejíž pohledávka se týká nesplacené jistiny úvěru a činí 580,6 milionu korun. Vyplývá to z informací v Insolvenčním rejstříku. Na přihlášení pohledávek mají věřitelé dva měsíce od vyhlášení usnesení o úpadku.

Tameh dodává energie huti Liberty Ostrava. Insolvenční návrh na sebe Tameh podal sám. Uvedl, že mu Liberty, jeho jediný zákazník, za služby už půl roku neplatí a dluží mu dvě miliardy korun.

Kvůli své insolvenci Tameh následně přestal huti dodávat energie, obě firmy jsou tak nyní mimo provoz. Jejich zaměstnanci jsou od 22. prosince doma. Do práce se měli vrátit dnes, místo toho ale firmy v úterý oznámily, že se lidé do práce vrátí až 9. ledna. Tameh má více než 300 zaměstnanců, huť Liberty Ostrava i s dceřinými firmami zhruba 6000.

Firmy Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty pak dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh ale zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.

