David Ondráčka: Pošle stát Guptovi do Liberty další miliardy přes emisní povolenky?

Liberty Ostrava je historicky největší huť v Česku, největší zaměstnavatel na Ostravsku a do jisté míry součást identity města, včetně toho strašného vzduchu, když jedete kolem Bartovic. Fabrika prošla od devadesátek několika zpackanými privatizacemi a celý košatý příběh je opravdu hodně nešťastný. Není divu, že na Ostravsku zanechal mezi lidmi silnou pachuť.

Reklama

Nyní nevyrábí, od října je v teplém útlumu a bohužel není moc pravděpodobné, že by se huť ještě rozjela v celém rozsahu. Stát je aktuálně pod současným majitelem významným věřitelem a ministři se plameně dušují, že už do firmy nedají ani korunu. Ale reálně to vypadá, že to nebude pravda a stát naopak pošle majiteli Liberty indickému podnikteli Guptovi další miliardy. Konkrétně přes bezplatné emisní povolenky pro Liberty.

Emisní povolenky Gupta obratem prodá, peníze si nechá

Pokud to vláda opravdu udělá, co asi majitel hutí Gupta s povolenkami udělá? Okamžitě je obratem prodá. Aktuálně je cena přes 70 eur za 1 povolenku, takže bude mít dalších 5 až 6 miliard od státu v kapse a ty si vytáhne do jiných částí holdingu. Gupta evidentně umí vytahovat obří částky z hutí do svých firem a v rámci Liberty Ostrava to dělá naprosto cíleně. Ostatně to způsobilo současnou situaci, včetně obřích pohledávek a insolvence firmy.

Teď hraje Gupta na to, že předstírá, že to třeba zase znovu pustí a měl by proto povolenky zase dostat. Ale stát by se neměl chovat hloupě. Posílat Guptovi další státní miliardy by byl opravdu výsměch regionu, zaměstnancům i všem občanům. Region už tak čeká výrazný sociální šok z nezaměstnanosti a nevymahatelnosti pohledávek, protože firma dlouhodobě dluží celé řadě dodavatelů v regionu a její definitivní konec by silně postihl mnoho dalších menších firem.

Podnikatel Gupta Liberty Ostrava vytuneloval a nyní nekomunikuje, stěžuje si Jurečka Zprávy z firem Majitel Liberty Ostrava neprojevil zájem o jednání o stavu firmy s českou vládou či evropskými úřady, řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj vlastník, kterým je Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, v podstatě ostravskou huť vytuneloval. Současná krize je podle ministra výsledkem sporu dvou firem, do něhož nemůže vláda zasahovat. Liberty je bez dodávek energií, její výroba stojí. ČTK Přečíst článek

Liberty Ostrava je dlouhodobě druhým největším příjemcem bezplatných povolenek v Česku. Konkrétně měla letos Liberty dostat 3,3 milionu povolenek, při současné tržní ceně a kurzu to znamená 5 a půl miliardy korun. Další várku bezplatných emisních povolenek mají hutě Liberty Ostrava obdržet v únoru. Nyní je na Ministerstvu životního prostředí, vzhledem k finanční krizi v Liberty, zda je uvolní a v jakém množství. Mělo by být urgentní prioritou, aby stát našel cestu, jak Guptovi ty miliardy nedat. Ať si sednou ministři Hladík, Stanjura a Sikela a hledají cestu.

Povolenky dopadají na konkurenceschopnost průmyslu

Platí, že vysoká cena emisních povolenek tvrdě dopadá na český průmysl. Je třeba je připočítat do ceny každého projektu a to negativně ovlivňuje konkurenceschopnost průmyslu. Pokud by šla cena ještě nahoru kvůli spekulativním obchodům a přístupu EU, bude to pro mnohé sektory už nerentabilní. Třeba uhelné energetické zdroje se pak dostanou do provozní ztráty a dočasně za ně nebude náhrada.

Situace v Liberty Ostrava je závažná a může zasáhnout až 100 tisíc lidí, varují odbory Zprávy z firem Situace ostravských hutí Liberty Ostrava je velmi vážná, negativní sociální dopady mohou zasáhnout až 100 tisíc lidí, řekl předseda Odborového svazu Kovo (OS KOVO) Roman Ďurčo. Odbory proto vyzvaly vládní i opoziční politiky, aby při jednáních o firmě postupovali jednotně. Oslovili i velvyslanectví Velké Británie, kde má mateřská firma Liberty sídlo. ČTK Přečíst článek

Na co využít miliardy z povolenek?

Peníze z povolenek jdou do speciálného nástroje, kterému říkáme Modernizační fond. A protože jsou povolenky tak drahé, bude tam peněz hodně, odhady mluví že potenciálně až 500 miliard korun. Nyní se vláda zasekla na politickém souboji, kdo by měl peníze z povolenek rozdělovat. Zjednodušeně jestli mají jit přes státní rozpočet (říká Ministerstvo financí), anebo přes Státní fond životního prostředí (jak říká Ministerstvo životního přostředí). Toto je koncepční a do značné míry mocenská přetahovaná, ale úplně podstatná je shoda na tom, na jaké účely tyto investiční peníze používat.

Modernizační fond jsou mimořádné peníze. Teď pár let budou, pak uži ne, je to dost neopakovatelná možnost. Měli bychom je využít hlavně na investiční a strategické projekty, které poslouží skutečnému technologickému posunu. Teď musíme vést vážnou a složitou debatu, co jsou nejefektivnější priority pro dekarbonizaci a budoucnost. Jestli to má být primárně transformace dopravy, transformace teplarenstvi z uhlí na zemní plyn, nebo energetické využití odpadu, bioplynu a dalších zdrojů. Jestli máme hlavně investovat do přenosové a distribuční soustavy, či investovat do sítí. Tohle musíme řešit.