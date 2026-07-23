Bitcon se odrazil ode dna. Pomohly mu masivní investice do ETF
Od října loňského roku, kdy bitcoin zaznamenal rekordní cenu nad 126 tisíci dolarů, největší kryptoměna soustavně klesala. Trend se obrátil až v posledních týdnech. A bod zlomu nastal na počátku července, kdy do bitcoinových ETF začaly proudit masivní investice. Co to znamená? Bitcoin tak potvrdil, že nejde o žádnou nezávislou finanční alternativu, ale chová se stejně jako jakýkoli spekulativní nástroj.
Je to dobrá i špatná zpráva zároveň. Dobrá zpráva je, že bitcoin se v posledních týdnech vzpamatovává z více než půlročního pádu. Ten nastal po vystoupání na rekordní úroveň z loňského 5. října, kdy se cena největší kryptoměny světa vyšplhala nad 126 tisíc dolarů. Jenomže pak začala zprvu nenápadná, ale setrvalá cesta dolů. Postupně bitcoin umazal více než 50 procent ceny.
Obrat nastal na začátku července, kdy cena klesla až k 59 tisícům. Pak ale nastal obrat. Cena začala opět růst a nyní se pohybuje nad 65 tisíci. Ano, pro držitele bitcoinu, kterým se navíc podařilo na úrovni 59 tisíc přikoupit další část krypta, to je dobrá zpráva. A právě 59 tisíc dolarů se ukázalo jako nové dno pro populární spekulativní nástroj.
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Finanční establishment zasahuje
Součástí příběhu je ale i původ peněz, které pomohly kryptu vrátit se k růstu. A valná část z nich pochází z ETF fondů, které jsou na bitcoin navázány. Agentura Bloomberg poukazuje na to, že dva týdny od 6. července představují první období, kdy přísun peněz do těchto fondů převážil odliv z nich. A tato situace nastala poprvé od poloviny května letošního roku.
Co to znamená? Byly to právě velké fondy a velké investiční skupiny, které tyto fondy zřizují a prodávají svým klientům, kdo bitcoinu pomohl k opětovnému růstu. Bitcoin, jehož zastánci dlouhodobě zastávají argument nezávislosti krypta na centrálních bankách a obecně finančním establishmentu, tak zachránily prostředky právě největších hráčů stávající finanční architektury světa.
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Problémy největšího držitele bitcoinů
A ostatně i nedávný propad ceny bitcoinu souvisel s jednáním pouze jednoho hráče – společnosti Strategy, která je největším korporátním držitelem bitcoinu na světě a vlastní zhruba 800 tisíc bitcoinů. Její zakladatel Michael Saylor sice dříve prohlašoval, že bitcoiny nikdy prodávat nebude, v červnu ale musela firma malou část bitcoinů prodat, aby dostála svým závazkům vůči investorům. Jednalo se přitom o bitcoiny v hodnotě pouhých 2,5 milionu dolarů.
Navzdory tomu, že následně firma oznámila další nákup bitcoinů, podle Bloombergu k tomu nedošlo, navíc v průběhu července firma prodala krypto v hodnotě dalších 216 milionů dolarů a o týden později navíc firma prodala svůj podíl ve společnosti MSTR za dalších 265 milionů dolarů. Firma tak aktuálně kumuluje finanční prostředky a aktuálně má na kontě více než tři miliardy dolarů.
Problém pro Strategy je ale stále zejména cena bitcoinu. Podle serveru The Block je průměrná cena, za níž Strategy kupovala bitcoiny, více než 75 tisíc dolarů. I stávající cena je tak stále deset tisíc dolarů pod touto úrovní.
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