Michal Nosek: Macinka mírotvůrcem. Kreml už ví, že válka by měla skončit
Ministr zahraničí Petr Macinka při setkání s novou ruskou velvyslankyní Annou Ponomarjovovou vyzval Moskvu k ukončení války na Ukrajině. Zbraně mají utichnout, obě strany mají přistoupit na kompromisy a Rusko musí ukázat, že skutečně stojí o mír. Jedna podstatná otázka však zůstala bez odpovědi: co přesně má obětovat napadená země?
Česká diplomacie má za sebou mimořádný den. Ministr zahraničí Petr Macinka při nástupním rozhovoru s novou ruskou velvyslankyní Annou Ponomarjovovou oznámil, že válku proti Ukrajině je třeba ukončit. Vzhledem k tomu, že konflikt trvá už pátým rokem, jde bezpochyby o podnět, který si Moskva pečlivě poznamená. Patrně hned vedle všech předchozích výzev, rezolucí a diplomatických nót, jež Kreml dosud úspěšně ignoroval.
Macinka navíc přišel s myšlenkou, že k ukončení války nepovede nekonečné vysvětlování ruských důvodů a historických křivd, nýbrž konkrétní kroky, kompromisy a vůle obou stran. Kritizoval bombardování civilistů v ukrajinských městech. Kreml tak dostal jasnou zprávu. Českému ministrovi zahraničí se ostřelování civilních cílů nelíbí. A tom, jakou odezvu ministerské prohlášení vyvolá ve vládní koalici se zřejmě brzy dozvíme ve videu Tomia Okamury, který svým voličům vysvětlí co si myslí jeho vládní SPD.
Kompromis má udělat i napadený
Macinka připomněl i to, že válku vede Rusko na ukrajinském území. Současně však zdůraznil potřebu kompromisů obou stran. Ministr tak zvládl diplomatickou řeč. Označil agresora a vzápětí poznamenal, že odpovědnost za cestu k míru nese také napadený.
Jak přesně by měl ukrajinský kompromis vypadat, už ale ministr neupřesnil. Zda má Kyjev přenechat Rusku okupovaná území, vzdát se bezpečnostních záruk, smířit se s odměnou pro agresora, nebo jen projevit větší ochotu naslouchat požadavkům Moskvy, zůstalo otevřené.
Do čela ukrajinské vlády míří manažer z energetiky. Serhij Koreckyj, dosavadní šéf Naftohazu, získal podporu výrazné většiny poslanců. V čele kabinetu chce řešit obranu země, ekonomickou stabilitu i cestu Ukrajiny do EU.
Ukrajina má nového premiéra. Vládu povede dosavadní šéf Naftohazu
Politika
Do čela ukrajinské vlády míří manažer z energetiky. Serhij Koreckyj, dosavadní šéf Naftohazu, získal podporu výrazné většiny poslanců. V čele kabinetu chce řešit obranu země, ekonomickou stabilitu i cestu Ukrajiny do EU.
Mírové návrhy totiž bývají nejsnazší, dokud se nezačne mluvit o tom, kdo má co obětovat. Zůstávají pouhými řečmi, ale když přijde řeč na území, lidské životy a bezpečnostní záruky, moudrá slova o kompromisech ztrácejí relevanci.
Proč by měl Putin zbraně odložit?
Vážná diskuse o příčinách konfliktu má podle Macinky přijít až poté, co utichnou zbraně. Zlatá slova. Méně jasné však je, proč by měl Vladimir Putin oznámit konec speciální vojenské operace právě nyní, a co ho k tomu má přimět. Petr Macinka se o to pokusil.
Poznání, že Rusko dnes není bezpečnější než před invazí a jeho vztahy s Evropou jsou nejhorší od konce studené války, je objevné a ministr to překvapené velvyslankyni oznámil klidným a důstojným tónem.
„Anička“ se vrací do Prahy
Macinkovo mírové poselství vyslechla diplomatka, která českému prostředí dobře rozumí. Anna Ponomarjovová zde působila už kolem roku 2016, mluví téměř bezchybnou češtinou a podle zdroje serveru Voxpot jí v Rusku dokonce říkají Anička. Na rozdíl od předchozího velvyslance Alexandra Zmejevského tak nebude potřebovat tlumočníka ani podrobné vysvětlování českých poměrů.
Ponomarjovová přichází do země, s níž má Rusko nejhorší vztahy za několik desetiletí. Zmejevského devítiletou pražskou misi provázely Vrbětice, spor o sochu maršála Koněva, diplomatické roztržky, vyhošťování pracovníků ambasád a nakonec ruská invaze na Ukrajinu. Nová velvyslankyně má proti svému předchůdci jednu nespornou výhodu: přesně rozumí tomu, co jí čeští politici říkají. Otázkou zůstává, zda tomu bude někdo naslouchat také v Kremlu.
Moskva už dostala české poselství
Petr Macinka se role mírotvorce chopil s vervou sobě vlasní. Podpořil americké diplomatické kroky, připomněl připravenost Evropy a vyzval Rusko, aby zřetelně ukázalo, že si mír skutečně přeje. V bilaterálních vztazích se podle něj zatím mnoho dělat nedá, pomineme-li technické záležitosti.
Světový mír tedy ještě chvíli počká. Formální náležitosti české diplomacie však byly vyřízeny řádně, klidně a důstojně. A Moskva už alespoň ví, že válka by měla skončit.