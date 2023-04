Největší česko-slovenská fintech konference se blíží. FinTech Roadmap odstartuje už za 10 dní

Největší česko-slovenská fintech konference se blíží a organizátoři slibují, že nabídne nejžhavější novinky a trendy ve finančním sektoru. Konference se uskuteční dne 4. května v Praze a přiláká odborníky z fintechu, bankovnictví, technologických firem, investičního sektoru a dalších souvisejících oblastí.

Tato prestižní konference, která je pořádána již druhým rokem, se stala jedinečnou příležitostí pro profesionály ve finančním sektoru, kteří hledají inspiraci, nové trendy, inovace a možnosti pro rozvoj svého podnikání. Na programu konference budou prezentace od renomovaných odborníků, panelové diskuze, které pokryjí aktuální témata a jsou rozdělena do tří bloků - Fintech ekosystém, Inovace a funding & business growth.

„Jsme velmi nadšeni, že můžeme opět hostit největší česko-slovenskou fintech konferenci,“ uvedl Ondřej Machač, výkonný manažer České fintech asociace.Tato konference nabízí jedinečnou příležitost setkat se s klíčovými hráči ve finančním sektoru, naslouchat jejich zkušenostem a posunout se vpřed s nejnovějšími trendy a inovacemi.

„Je to skvělá příležitost pro networking a výměnu nápadů mezi profesionály z České republiky a Slovenska. Obzvláště se těším na náš panel Proč je důležité mít funkční ESOP v ČR,“ dodal Machač.

Programové highlighty

AI V KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKY

OPEN BANKING NENÍ PSD2

FINTECH TRENDY - JAK VYPADÁ BUDOUCNOST FINANČNÍCH SLUŽEB?

BUDOUCNOST JE V CLOUDU

PURPOSE-DRIVEN VC INVESTOVÁNÍ

Na akci vystoupí zajímaví řečníci ze společností jako je Mastercard, IDEMIA, Deloitte, Česká Spořitelna, Geetoo nebo Purple Ventures a další.

„Program konference jsme ladili do podoby, která co možná nejvíce pomůže našim fintechům v jejich každodenních činnostech a starostech. Vznikla z toho sekvence zajímavých přednášek a panelových diskuzí trvající od rána až do večera. Ačkoliv se fintech komunita setkává na různých kratších eventech a konferencích s jiným zaměřením, myslím si, že mít alespoň jednou za rok konferenci vyhrazenou čistě pro fintech je zásadní,“ říká Ondřej Mikulčík, projektový manažer Asociace CTIT.

Registrace na konferenci je otevřena na webové stránce fintechroadmap.cz a nabízí různé možnosti účasti, včetně skupinových slev a early bird registrace pro rychlé přihlášení.

