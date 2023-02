Fintree s ThePay učí veřejnost fintechové gramotnosti

Podpora široké veřejnosti ve fintechové a finanční gramotnosti. To je společný cíl platební brány ThePay a internetového magazínu Fintree. Jak se jim to po měsících spolupráce daří?

Reklama

Strategické partnerství umožnilo oběma stranám dělat to, co umí nejlépe – podporovat dostupnější FinTech.

FinTech označuje inovace ve finančnictví, které jsou tažené především rychle se vyvíjejícími technologiemi. Ty dnes umožňují třeba platit v kamenných prodejnách za pomoci chytrých zařízení, jako jsou hodinky či telefon, v mnoha světových měnách nebo třeba i kryptoměnami. FinTech se vyvíjí raketovým tempem a projevuje se ve všech finančních oborech od investování, pojišťovnictví až po správu osobního bohatství.

Čechy baví odložené platby. Ukazuje růst Twista Zprávy z firem Twisto loni rostlo, v transakcích i počtu zapojených e-shopů. Akcie jeho majitele se ale stále drží u dna. vku Přečíst článek

„Spolupráce s Fintree mě baví od samého počátku. Potkali jsme se na akci pořádané Českou fintechovou asociací. Ještě tentýž večer jsme si plácli a druhý den už podepisovali smlouvu o partnerství. A zároveň jsem na akci našli i perspektivního klienta, který už je také na naší palubě. Díky Fintree můžeme snadněji informovat veřejnost o tom, co se u nás nebo i obecně na fintechové scéně děje. Třeba teď máme na stole expanzi k našim východním sousedům a v testovacím provozu PSD2 platby. Zkrátka samé zajímavé věci, které rádi vykřičíme do světa, ale i takové, které si do poslední chvíle necháváme pod pokličkou,” řekl Daniel Havel, zakladatel a CEO platební brány ThePay.cz

Fintechová osvěta

Technologie přinesly nepřeberné množství možností práce se svými financemi, a to prakticky komukoliv, kdo má počítač nebo mobilní telefon s připojením k internetu. Velká a rychlá adopce však často vyvolává problémy ve chvíli, kdy lidé nedodržují základní pravidla práce jak s finančními aplikacemi tak s osobními financemi.

Reklama

Evropské Big Techy pláčou. Z hodnoty letos odepsaly 400 miliard dolarů Money Souhrnná hodnota všech soukromých i veřejně obchodovaných technologických firem z Evropy letos klesla o více než 400 miliard dolarů a nyní se pohybuje kolem 2,7 bilionu dolarů (62,8 bilionu korun). Ve své výroční zprávě o stavu evropského technologického odvětví to uvedla společnost rozvojového a rizikového kapitálu Atomico. Na vrcholu byla hodnota těchto firem koncem loňského roku, kdy činila zhruba 3,1 bilionu dolarů. ČTK Přečíst článek

„To, že fintech umožnil investovat a lépe pracovat s financemi prakticky komukoliv, je samozřejmě skvělé. To, že lidé dostanou tuto možnost, ale ještě nemusí nutně znamenat, že jim to přinese dobré výsledky. Znám mnoho případů, kdy nerespektování základních pravidel investování nebo neznalost finančních platforem stálo za velkými ztrátami,” říká Radim Oulehla, spoluzakladatel online magazínu Fintree.

Právě v podpoře a vzdělávání veřejnosti ve fintechové a finanční gramotnosti tkví největší přidaná hodnota strategického partnerství ThePay a Fintree. Ve výsledku to znamená tvorbu vzdělávacích sekcí, recenzí i návodů práce s platformami, větší množství rozhovorů, podcastů i vzdělávacích eventů.