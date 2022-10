Jiří Beran z mistoprodeje.cz: Slováci nás v retailu výrazně přeběhli

Nejdřív pandemie, nyní inflace a šokující dopady války na Ukrajině. To vše mění nákupní návyky Čechů a Slováků a musejí na to reagovat také obchodníci a prodejci. Jak se jim daří naplňovat představy dlouhodobě sleduje Jiří Beran, zakladatel mistoprodeje.cz. „Vidíme velké změny zejména u nákupních center, která se mění v zábavní centra. A i menší prodejny se snaží zážitek z nakupování obohatit například přidruženým prodejem kávy,“ vysvětluje Jiří Beran. O své zkušenosti se podělí 18. října na konferenci Boost your business!, kterou spolupořádá server newstream.cz.

Pořádáte s Visou a dalšími partnery soutěž Visa Czech Top Shop. Je něco, co spojuje oceněné firmy? V čem jsou nejlepší?

Naše metodika hodnocení CX (zákaznického zážitku) stojí na osmi kritériích. Naši vítězové se odlišují od průměru většinou ve dvou až třech z nich. Často to bývá koncept, tedy design a filozofie prodejny. Zde objevujeme inovace typu spojení off-trade (prodej zboží na odnesení domů) a on-trade (prodej občerstvení pro konzumaci na místě) prodeje, jak je tomu například u Ski a Bike Centra Radotín. Nebo unikátní vystavení produktů, které jsme objevili v Super Zoo na Zličíně či v bikero na Brumlovce.

Které trendy v maloobchodu v současnosti pozorujete?

Určitě to je tlak na „self-service” formou samoobslužných pokladen v prodejnách a mobilních aplikací například u telefonních operátorů a bank. A také důraz právě na zákaznický zážitek, který hodnotíme v naší soutěži. Hodně je to vidět u obchodních center, která se začínají měnit na centra zábavní. Například dinosauři, divadlo a ledová plocha na střeše OC Harfa či medúzy v OC Arkády Pankrác.

Zvykají si lidé na automatické kasy a další inovace?

Překvapivé pro mě bylo, že poměrně konzervativní Coop začal otevírat prodejny, kam lze díky bankovní identitě v mobilu vstoupit i po zavírací době a nakoupit si za úplné absence personálu. Zajímavou novinkou jsou také chytré regály firmy Adastra, které v reálném čase hlásí prodej každého kusu např. centrále Plzeňského Prazdroje nebo Lega.

Obchodníci se dál přesouvají do online prostředí

Během pandemie přišly nucené lockdowny, nyní jsou drahé energie - reagují na to nějak prodejny? Pozorujete další přesun do onlinu?

Ano - některé sítě prodejen snižují jejich počet a přesouvají důraz z kvantity na kvalitu servisu a zákaznického zážitku - například T-Mobile. A druhým novým trendem je silná angažovanost kamenných prodejen v e-commerce, respektive nabízení kombinace výhod online objednávky a vyzvednutí v prodejně, tomu se říká omnichannel přístup.

Působíte i na Slovensku. Jaký je rozdíl mezi českým a slovenským retailem?

Po spuštění našeho à la Michelinského hodnocení zákaznického zážitku s VISA Slovensko jsem byl pozitivně šokován vysokou úrovní tamních kamenných prodejen. Možná to nebude pro všechny čtenáře příjemné číst, ale Slováci nás v shopper marketingu předběhli. Ukazuje se to na příkladech knihkupectví Martinus, potravin Yeme nebo čerpací stanice Slovnaft v Přístavní ulici v Bratislavě s unikátním mycím boxem na psy! Další skvělé slovenské prodejny můžete vidět na našem webu slovaktopshop.sk. Slovákům můžeme závidět i specializovaný časopis Instore Slovakia a letos v lednu spuštěné zálohování PET lahví a ALU plechovek.

Kdo a jak může zajímavou prodejnu do soutěže nominovat?

Nominace jsou zcela otevřené a zdarma naprosto pro kohokoliv na emailu nominace@czechtopshop.cz. a na webu czechtopshop.cz můžete pak také sledovat průběžné výsledky, respektive vítěze jednotlivých měsíců, kteří se stávají finalisty roku. Analogicky funguje email nominacia@slovaktopshop.sk a web slovaktopshop.sk. Mám radost, že brzy budu schopen říct i podobné postřehy z Maďarska, kde máme za sebou tříměsíční pilot a od letošního října zde naši soutěž s Visa spouštíme v plném rozsahu také.

