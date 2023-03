Vítězem Visa Czech Top Shop 2022 se stalo Ski a Bike Centrum Radotín, čtenáři Newstreamu získali ceny

Soutěž Visa Czech Top Shop zná své vítěze za rok 2022. V hlavní kategorii hodnocení zákaznického zážitku se jím stala prodejna a showroom Ski a Bike Centrum Radotín. V kategorii Česko platí kartou zvítězila Kuchyně 4 you a cena čtenářů Newstream.cz zamířila do Mototechny Drive. Soutěž tak úspěšně ukončila svůj druhý ročník. Jejím cílem je hodnotit a oceňovat kamenné prodejny po celém Česku a přispívat tak k motivaci obchodníků pečovat o výjimečný zákaznický zážitek.

Loňský rok v retailu opět dokázal, že české obchody mají neustále chuť inovovat, zlepšovat a poskytovat svým zákazníkům ty nejlepší služby. Porotci soutěže Visa Czech Top Shop tedy neměli problém vybrat každý měsíc jednoho postupujícího finalistu.

Projekt je jedním z kroků, kterými společnost Visa podporuje malé a střední podniky: „Zavázali jsme se podpořit až osm milionů malých a středních podniků po celé Evropě. Daří se nám to díky celé řadě speciálních projektů. V Česku je to kromě soutěže Visa Czech Top Shop, jejímž cílem je zviditelnit ty nejzajímavější prodejny, také například program Česko platí kartou. V rámci něho mohou malé firmy získat platební terminál až na půl roku zdarma. Rádi jsme tyto dva projekty propojili a program Česko platí kartou jsme zahrnuli do oceňování Visa Czech Top Shop, kdy jsme mu věnovali samostatnou kategorii,“ prozradil Josef Kunčar, který je ve společnosti Visa zodpovědný za vztahy s obchodníky.

Výsledky Visa Czech Top Shop 2022:

První místo v hlavní kategorii a zároveň cenu zaměstnanců Visa získalo Ski a Bike Centrum Radotín – ráj pro všechny nadšené cyklisty i lyžaře. Součástí celého areálu je například restaurace s venkovním posezením, elektro nabíječky na kola nebo toolboxy pro drobné cyklo opravy. V zimním období si zde můžete půjčit či koupit lyže. Prodejna se nebojí využívat moderní technologie – nohu vám zde změří s naprostou přesností pomocí laseru.

Na druhém místě se umístila Pražská čokoláda Steiner & Kovarik, kterou milovníci této exotické pochutiny najdou ve Slovanském domě v Praze a třetí příčka patřila překrásné prodejně šperků JK Jitka Kudláčková, kterou mohou zákazníci navštívit v BB Centru na Praze 4.

Oceňovalo se také v rámci speciálních kategorií. Kategorie Česko platí kartou patřila pražskému showroomu Kuchyně 4 you. Její majitelé se zapojili do projektu Česko platí kartou, jehož gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a získali tak platební terminál zdarma po dobu jednoho roku. Čtenáři serveru Newstream.cz pak v anketě rozhodli o poslední vítězné prodejně, kterou se stal automobilový showroom luxusních vozů Mototechna Drive v pražských Čimicích.

Slavnostní předání ocenění proběhlo 22. února v prostorách Magenta Experience centra na Pankráci a zúčastnili se jej kromě finalistů také zástupci titulárního partnera soutěže ze společnosti Visa, dále zástupci partnerů Moris Design a Samsung nebo prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

„Vidět tolik opravdových profesionálů a talentovaných lidí během slavnostního předávání je velmi potěšující a přeji všem vítězům, aby i v budoucnosti měli nejen otevřené dveře svých prodejen, ale také hlavy novým nápadům a inovacím, které pomohou dále budovat jejich podnikání. Už nyní se těším, co nám přinese nový ročník a jaké báječné prodejny opět budeme v rámci soutěže Visa Czech Top Shop moci navštívit,“ řekl country manažer Visa pro Českou republiku Petr Polák.

Čtenářská soutěž

Cenu čtenářů newstream.cz získala luxusní prodejna Mototechna Drive, která se specializuje na pronájem vozidel. Pět čtenářů vylosovaných z těch, kteří hlasovali, získalo hodnotné ceny - kávovar, monitor Samsung a pouzdra Vasky.

Mezi dvanáct finalistů ocenění Visa Czech Top Shop pro rok 2022 patřily prodejny dm v OC Černý Most, GrillCentrum WEBER Harfa, JIP Bořanovice, Ski a Bike centrum Radotín, Coop Strakonice, Démos Trade Liberec, Kostka Kolobka Hanušovice, JK Jitka Kudláčková, iWant Brno, Pražská čokoláda Steiner & Kovarik, VERMONT Store Prašná brána a Mototechna Drive.

Ocenění Visa Czech Top Shop je od roku 2021 udělováno ve spolupráci se společností Visa kamenným prodejnám po celém Česku.

Vítězové jsou vybíráni každý měsíc na základě bodového hodnocení provozoven prodeje a služeb od nezávislé komise inspektorů. Ta každý měsíc navštíví nominovanou skupinu provozoven a hodnotí zákaznickou zkušenost v osmi kategoriích:

Exteriér a interiér provozovny – upravenost a zajímavost

Design provozovny

Orientace v provozovně, případně v oddělení či regálu

Prezentace služeb

POP komunikace včetně probíhajících akcí

Cashless Friendly – podpora moderních způsobů placení

Digital Signage – využití digitálních technologií

Personál – vhodný počet, ochota, aktivita a odbornost.

Ve velikém finále pak odborná porota z výběru dvanácti nejlepších prodejen za daný ročník zvolí absolutního vítěze.

